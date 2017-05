Prístup verejnosti k informáciám v procese EIA sa posilní

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 10. mája (TASR) - Prístup verejnosti k informáciám týkajúcich sa rozhodovania o významných stavbách a činnostiach s vplyvom na životné prostredie sa má od polovice júna posilniť. Poslanci Národnej rady SR dnes 91 hlasmi schválili novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA), ktorý transponuje európsku legislatívu.vysvetlil envirorezort.Novelu predložilo ministerstvo na rokovanie s rozporom s verejnosťou zastúpenou združením Via Iuris. Viacero jeho návrhov však rezort akceptoval. Mal by sa tak obmedziť konflikt záujmov úradníkov okresných úradov a ministerstva životného prostredia v rámci procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie.Via Iuris sa podarilo presadiť aj ďalšie zmeny. Druhou je zavedenie prísnych sankcií voči tým spracovateľom dokumentácie k procesu EIA, ktorí by štátne úrady a verejnosť úmyselne klamali alebo zavádzali. Treťou je udržanie Enviroportálu ako centrálneho miesta, kde verejnosť má možnosť získať všetky informácie o procesoch EIA.