PRITUHNE: V týchto krajoch sa môžu vyskytnúť prízemné mrazy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Vo viacerých okresoch severného Slovenska môže v piatok (8.9.) v nočných a ranných hodinách mrznúť. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.Meteorológovia očakávajú v okresoch Žilinského, Banskobystrického a Košického kraja ojedinelý výskyt prízemných mrazov vo výške päť centimetrov nad povrchom, pričom minimálna teplota vzduchu by mala dosiahnuť od -3 do -0 stupňov Celzia.uvádza SHMÚ, ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu 1. stupňa s platnosťou od 00.00 h do 08.00 h.