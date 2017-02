Privádzač z R1 do priemyselného parku v Nitre bude odovzdaný v marci

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Odporúčame aj: Prologis chce tento rok začať s výstavbou priemyselného parku v Nitre

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 16. februára (TASR) – Diaľničný privádzač z rýchlostnej cesty R1A k nitrianskemu priemyselnému parku v smere od Bratislavy by mal byť odovzdaný do užívania v polovici marca tohto roka. Jeho vybudovanie odľahčí dopravné zaťaženie v lokalite a umožní priame napojenie strategického parku na rýchlostnú cestu R1 z obidvoch smerov. Investíciu stavia štát v rámci príchodu automobilky Jaguar Land Rover, profitovať z nej však budú všetky firmy pôsobiace v priemyselnom parku.Prvá etapa príjazdu z R1 do priemyselného parku v smere od Banskej Bystrice a výjazd z parku v smere na Bratislavu boli odovzdané do užívania v roku 2015. Zmluvný termín ukončenia výstavby a odovzdanie ďalších etáp je 7. marca tohto roka.potvrdil Martin Farkas, výkonný manažér MH Invest II, s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Ministerstva hospodárstva SR. Podľa jeho slov sa kolaudačné konanie začne začiatkom marca.potvrdil Farkas.Stavbu ďalšej etapy privádzača z rýchlostnej cesty R1A s názvom Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – II. a IV. etapa realizuje spoločnosť Skanska Sk, a.s., ktorá bola vysúťažená verejným obstarávaním na základe najnižšej ponuky. Hodnota zákazky je vo výške 5.801.300 eur bez DPH.