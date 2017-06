Privátne značky Lidla majú najlepší pomer ceny a kvality Foto: Lidl Foto: Lidl

Zoznam víťazných kategórií zo sortimentu Lidl

1. NAJLEPŠÍ POMER CENY A KVALITY

2. SYRY

3. MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY

4. SLADKÉ NÁTIERKY

5. SUŠIENKY

6. ČOKOLÁDY

7. CUKRÍKY

8. PEKÁRENSKÉ VÝROBKY

9. DEZERTY

10. ZMRZLINY

11. ZMRAZENÉ OVOCIE A ZELENINA

12. KORENINY

13. CESTOVINY

14. BALENÉ VODY

15. SÝTENÉ OCHUTENÉ NÁPOJE

16. ČAJE

17. KRMIVÁ PRE PSY A MAČKY

18. ČISTIACE PROSTRIEDKY

19. POMÔCKY NA ČISTENIE

20. PRACIE PROSTRIEDKY A AVIVÁŽE

21. VÝROBKY PRE OSOBNÚ HYGIENU

22. VÝROBKY PRE ÚSTNU HYGIENU

23. DETSKÉ PLIENKY A VLHČENÉ UTIERKY

24. TOALETNÝ PAPIER



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (OTS) - Historicky prvý spotrebiteľský prieskum Best Buy Award zameraný na privátne značky na Slovensku má jednoznačný výsledok: najlepší pomer ceny a kvality ponúka Lidl. Privátne značky diskontného reťazca považujú slovenskí zákazníci za najlepšie v 24 z celkovo 40 hodnotených kategóriách.,“ povedal, konateľ spoločnosti Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing, a dodal: „Spomenutý prieskum sa na území Slovenska realizoval v apríli na vzorke 1200 opýtaných. Prieskum Best Buy Award 2017/2018 sa na území Slovenska realizoval vo februári na vzorke 1200 opýtaných. Respondentmi boli občania Slovenska nad 15 rokov. Prieskum sa uskutočnil prostredníctvom internetového dotazníka použitím metódy CAWI – DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness). Otázky boli otvorené, účastníci teda nemali možnosť výberu z navrhnutých odpovedí. Namiesto toho podľa vlastného uváženia a na základe vlastných skúseností uviedli privátne značky, ktoré ponúkajú najlepší pomer ceny a kvality na slovenskom trhu.Prieskum Best Buy Award realizuje švajčiarska organizácia ICERTIAS – International Certification Association GmbH, ktorá sa špecializuje na skúmanie spokojnosti spotrebiteľov vo viac ako dvoch desiatkach krajín na štyroch kontinentoch. V tomto prieskume sa nemeria podiel na trhu ani sila značky, ale výhradne iba skúsenosť, spokojnosť s kvalitou služby a ponuka trhu tak, ako ich vnímajú opýtaní.Aktuálne má Lidl na konte celkovo 33 ocenení Best Buy, 27 medailí kvality QUDAL a štyrikrát získal Cenu verejnosti v rámci súťaže Obchodníka roka. Cieľom projektu a certifikátu Best Buy Award je zjednodušiť pre zákazníkov hľadanie najlepšieho tovaru a služieb za najvýhodnejšie ceny na miestnom i medzinárodnom trhu. Prieskum Best Buy Award sa realizuje plne v súlade s ustanoveniami „Medzinárodného kódexu praktík marketingových a sociálnych výskumov“, ktoré prijala Medzinárodná obchodná komora (ICC) a Európska asociácia marketingového výskumu (ESOMAR).