Privátne značky Lidla majú najlepší pomer ceny a kvality

Zoznam víťazných kategórií zo sortimentu Lidl



NAJLEPŠÍ POMER CENY A KVALITY

SYRY

MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY

SLADKÉ NÁTIERKY

SUŠIENKY

ČOKOLÁDY

CUKRÍKY

PEKÁRENSKÉ VÝROBKY

DEZERTY

ZMRZLINY

ZMRAZENÉ OVOCIE A ZELENINA

KORENINY

CESTOVINY

BALENÉ VODY

SÝTENÉ OCHUTENÉ NÁPOJE

ČAJE

KRMIVÁ PRE PSY A MAČKY

ČISTIACE PROSTRIEDKY

POMÔCKY NA ČISTENIE

PRACIE PROSTRIEDKY A AVIVÁŽE

VÝROBKY PRE OSOBNÚ HYGIENU

VÝROBKY PRE ÚSTNU HYGIENU

DETSKÉ PLIENKY A VLHČENÉ UTIERKY

TOALETNÝ PAPIER



BRATISLAVA 29. septembra 2017 (WBN/PR) - Lidl získal 24 prvenstiev spomedzi 40 kategórií.Historicky prvý spotrebiteľský prieskum Best Buy Award zameraný na privátne značky na Slovensku má jednoznačný výsledok: najlepší pomer ceny a kvality ponúka Lidl. Privátne značky diskontného reťazca považujú slovenskí zákazníci za najlepšie v 24 z celkovo 40 hodnotených kategóriách.„Privátne značky tvoria absolútnu väčšinu nášho sortimentu, sú jedným z našich základných pilierov. Týmto spôsobom dokážeme našim zákazníkom ponúkať kvalitné výrobky za výhodné ceny. Privátne značky patria k Lidlu dlhodobo, sústredili sme sa na ne dávno pred tým než sa týmto smerom vybrali aj ďalší predajcovia potravín,“ povedal Martin Nagy, konateľ spoločnosti Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing, a dodal: „Privátne značky sú výhodné pre výrobcu i pre zákazníka. Vnímame neustále rastúci zaújem spotrebiteľov o tento segment a táto pozitívna odozva nás veľmi teší.“Spomenutý prieskum sa na území Slovenska realizoval v prvej polovici roka 2017 na vzorke 1200 opýtaných. Respondentmi boli občania Slovenska nad 15 rokov. Prieskum sa uskutočnil prostredníctvom internetového dotazníka použitím metódy CAWI – DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness). Otázky boli otvorené, účastníci teda nemali možnosť výberu z navrhnutých odpovedí. Namiesto toho podľa vlastného uváženia a na základe vlastných skúseností uviedli privátne značky, ktoré ponúkajú najlepší pomer ceny a kvality na slovenskom trhu.Prieskum Best Buy Award realizuje švajčiarska organizácia ICERTIAS – International Certification Association GmbH, ktorá sa špecializuje na skúmanie spokojnosti spotrebiteľov vo viac ako dvoch desiatkach krajín na štyroch kontinentoch. V tomto prieskume sa nemeria podiel na trhu ani sila značky, ale výhradne iba skúsenosť, spokojnosť s kvalitou služby a ponuka trhu tak, ako ich vnímajú opýtaní.Aktuálne má Lidl na konte celkovo 33 ocenení Best Buy, 27 medailí kvality QUDAL a štyrikrát získal Cenu verejnosti v rámci súťaže Obchodníka roka. Cieľom projektu a certifikátu Best Buy Award je zjednodušiť pre zákazníkov hľadanie najlepšieho tovaru a služieb za najvýhodnejšie ceny na miestnom i medzinárodnom trhu. Prieskum Best Buy Award sa realizuje plne v súlade s ustanoveniami „Medzinárodného kódexu praktík marketingových a sociálnych výskumov“, ktoré prijala Medzinárodná obchodná komora (ICC) a Európska asociácia marketingového výskumu (ESOMAR).Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na www.lidl.sk a na sociálnych sieťach.Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko Instagram: https://instagram.com/lidlsk/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-slovenská-republika-v-o-s- style="text-decoration: underline">Privátne značky Lidla majú najlepší pomer ceny a kvality © SITA Všetky práva vyhradené.