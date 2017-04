Prívrženci tradičnej rodiny odmietajú podporiť Macrona

Francúzsky nezávislý centristický prezidentský kandidát Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 26. apríla (TASR) - Francúzske hnutie Manif pour tous, ktoré bojuje za zachovanie tradičného modelu rodiny, vyzvalo francúzskych voličov, aby v druhom kole prezidentských volieb nehlasovali za víťaza prvého kola, centristu Emmanuela Macrona.Vo vyhlásení hnutia, o ktorom informoval napríklad aj denník Le Monde, sa píše, že Macron má v úmyslekončiaceho sa päťročného funkčného obdobia socialistu Francoisa Hollandea aIde tiež o kandidáta, ktorý je proti tradičným rodinným hodnotám a stavia peniaze vyššie než ľudí. Jeho víťazstvo vo voľbách by znamenalopíše sa v texte.treba 7. mája Macrona odmietnuť, uviedla spolupredsedníčka hnutia Ludovine de La Rochere. Hnutie Manif pour tous pritom odmietlo dávať rady svojim prívržencom, za koho treba hlasovať - s tým, že jehoPrvé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku sa konalo 23. apríla. Spomedzi 11 kandidátov do ich druhého kola okrem Macrona postúpila aj kandidátka krajne pravicového Národného frontu Marine Le Penová.Celoštátne hnutie Manif pour tous (Manifestácie pre všetkých) vzniklo ako protireakcia na legalizáciu manželstiev párov rovnakého pohlavia (po francúzsky mariage pour tous, manželstvo pre všetkých) a plné adopčné práva pre homosexuálne páry.Jeho cieľom je ochrana a podpora tradičnej rodiny a odmietanie manželstiev ľudí rovnakého pohlavia ako aj genderovej ideológie. Ide o zoskupenie niekoľkých rozdielnych skupín, ktoré sa v roku 2012 zlúčili do jedného hnutia a od roku 2015 majú štatút politického zoskupenia.