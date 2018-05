Problém extrémnej obezity sa na Slovensku týka takmer 100.000 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Ženeva/Brusel 19. mája (TASR) - Obezita je choroba a patrí do rúk lekára. Zdôraznilo to Národné centrum zdravotníckych informácii (NCZI) na Národnom portáli zdravia. Extrémne obézni ľudia majú o desať rokov kratší a navyše aj horší život s množstvom zdravotných komplikácií. Na následky extrémne vysokej hmotnosti zomrú na svete tri milióny ľudí. Podľa odhadov do roku 2030 má byť vyše 50 percent Európanov obéznych.Podľa NCZI sa problém extrémnej obezity na Slovensku týka takmer 100.000 ľudí. Riešením pre extrémne obéznych ľudí, ktorí nie sú schopní schudnúť vlastnou vôľou či zmenou životného štýlu, môže byť bariatrická operácia - chirurgické zmenšenie žalúdka a s tým aj odstránenie "hormónov hladu". Bariatrické výkony sa vykonávajú v troch slovenských nemocniciach - Bratislave, Trnave a Banskej Bystrici. Odborníci považujú za extrémne obézneho (obezita III. stupňa) toho človeka, ktorý má index telesnej hmotnosti (Body Mass Index, BMI) nad 40. Za nebezpečnú sa označuje aj závažná obezita (obezita II. stupňa) s BMI 35 až 40, ak ju sprevádzajú komplikácie, ako napríklad cukrovka, vysoký krvný tlak, ochorenie kĺbov a chrbtice. BMI v rozsahu 30 až 35 sa považuje za obezitu I. stupňa, BMI s údajmi 25-30 je nadváha. Za normál sa pokladá BMI 18 až 25. Index telesnej hmotnosti sa vypočítava podľa vzorca: hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch.Podpora zdravého štartu do života, zdravšieho prostredia v školách, obmedzenie marketingu a reklamy deťom a mládeži, informovanosť rodín a podpora fyzickej aktivity sa stali prioritami slovenského Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015-2025.Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti na Slovensku stanovila Slovenský deň obezity na 19. mája. Podľa informácií NCZI sa Slovenský deň obezity uskutoční v mestách Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Martin a Nitra. Záštitu nad Slovenským dňom obezity prevzali Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a primátori jednotlivých miest.Slovenský deň obezity nadväzuje na Európsky deň obezity, termín ktorého Európska asociácia pre štúdium obezity (EASO) určila na 19. mája. Prvýkrát sa Európsky deň obezity konal v roku 2010 a zaznamenal podporu naprieč členskými štátmi Európskej únie (EÚ), uviedol portál bariatricnews.net.Okrem Európskeho dňa obezity sa v októbri koná Svetový deň obezity.