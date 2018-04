Problém so psími výkalmi vo Svite majú vyriešiť ekologické toalety

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Svit 20. apríla (TASR) – Mesto Svit prichádza s riešením dlhodobého problému znečisťovania verejných priestranstiev psími exkrementami, a to formou ekologických toaliet.uviedla Lenka Faixová z Mestského úradu vo Svite.Radnica sa tentokrát namiesto každoročného vynakladania obrovského množstva financií na hromadný zber exkrementov a následnú úpravu verejných priestranstiev rozhodla pristúpiť k inovatívnemu a ekologickejšiemu riešeniu problému. Spočíva vo vytvorení ekologických miest na venčenie psov, ktoré odbremení sídliská a ulice od nepríjemných výkalov.zdôraznila Faixová.Ekologická toaleta priťahuje psy a aktívne podporuje ich vylučovanie vďaka špeciálnej zložke s obsahom psích feromónov, ktorá sa postupne uvoľňuje do okolia stanice. Tá pôsobí na psy upokojujúco a podporuje preznačovanie ich vlastného teritória. Spolupráca majiteľa pri tomto ekologickom riešení je veľmi dôležitá, lebo psa je potrebné podporovať na vykonávanie potreby na toalete, obzvlášť pri ranných prechádzkach.vysvetľuje Faixová.Vzhľadom k tomu, že na tamojších sídliskách sa nachádzajú detské ihriská, mesto podľa nej nepovažuje za najvhodnejšie ekologické toalety umiestňovať priamo medzi bytové domy. Na základe toho a tiež vzhľadom na mieru frekventovanosti návštevy miest, kde psíčkari najčastejšie venčia svojich domácich miláčikov, boli vytipované lokality, ktoré budú vymedzené ako tzv. venčoviská. Práve tam budú umiestnené ekologické toalety pre psy.konkretizovala Faixová s tým, že v meste bude päť toaliet umiestnených do konca mája. Projekt je financovaný z rozpočtu mesta.