Problémom súdov sú prieťahy, niektoré konania trvajú už desaťročia

Na archívnej snímke v Košiaciach budova Ústavného súdu SR. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 31. mája (TASR) - Najvýraznejším problémom slovenského súdnictva ostávajú aj naďalej prieťahy v súdnom konaní, a to najmä v konaniach pred všeobecnými súdmi. Potvrdili to výsledky monitorovania takýchto prípadov Ústavným súdom (ÚS) SR za roky 2009 až 2017.uviedla predsedníčka ÚS Ivetta Macejková.V minulom roku ÚS vyslovil v tomto smere porušenie práva v 315 prípadoch, čo je o 63 nálezov viac ako v roku 2009.Osobitnú pozornosť venuje ÚS tzv. extrémnym prieťahom, teda konaniam, ktoré sa pred všeobecnými súdmi začali do roku 2000 a k 31. decembru 2017 stále neboli právoplatne skončené. Počet nálezov ÚS vo vzťahu k tejto kategórii konaní stúpol na 114. V 13 prípadoch pritom išlo o konania trvajúce 25 a viac rokov, z toho v jednom prípade - na Okresnom súde Košice-okolie trvá konanie dokonca už 32 rokov.Špeciálnu pozornosť venuje ÚS aj prípadom tzv. opakovaných prieťahov, keď v tom istom konaní ÚS nálezom opakovane konštatoval porušenie Ústavy SR a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Počet nálezov – 47 v tejto kategórii konaní sa oproti stavu z predchádzajúceho roka nezmenil. V štyroch prípadoch pritom ÚS vyslovil porušenie práv už trikrát a v jednom prípade – na Okresnom súde Košice II - dokonca štyrikrát.informoval vo štvrtok ÚS v tlačovej správe.V rámci projektupredsedníčka ÚS od roku 2009 systematicky sleduje výkon nálezov vo vzťahu k porušeniu práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote.