Problémy pred finále LM: V Kyjeve kolabujú letiská, stúpajú ceny izieb

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 24. mája (TASR) - Veľké zvyšovanie cien a množstvo zrušených letov skomplikovali futbalovým fanúšikom z celého sveta účasť na sobotňajšom finále Ligy majstrov v Kyjeve. Mnoho z nich tak dva dni pred prestížnym zápasom medzi Realom Madrid a Liverpoolom nevie, či sa na štadión dostanú.V hlavnom meste Ukrajiny pristúpilo viacero majiteľov hotelov a hostelov k viac ako desaťnásobnému zvýšeniu cien za ubytovanie počas nasledujúceho víkendu. Dve letiská v okolí mesta navyše nezvládajú príval nových charterových letov. Viedlo to k tomu, že britská cestovná kancelária World Choice Sports musela vo štvrtok zrušiť tri lety do Kyjeva a stovky liverpoolskych fanúšikov tak uviazli. Informuje o tom agentúra AP.píše sa vo vyhlásení cestovnej kancelárie.Fanúšikovia, ktorí sa už do dejiska zápasu dostali, mali zase problémy s ubytovaním. Dvaja liverpoolskí priaznivci Davy Ryan a Mikey O'Leary uviedli, že síce mali zarezervované ubytovanie, no to im hotel zrušil a následne zdvihol ceny.povedal Ryan. Dvojica si nakoniec našla iné ubytovanie za 240 eur na štyri noci, informovala AP.