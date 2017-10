Výstava Body The Exhibition pozýva na prednášku: Problémy s chrbticou sú riešiteľné Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Výstava Body The Exhibition pozýva na prednášku: Problémy s chrbticou sú riešiteľné Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (OTS) - V priestoroch výstavy Body The Exhibition sa dňa 31. októbra o 18:30 uskutoční bezplatná prednáška na tému bolesť chrbta, jej príčiny a ako im predchádzať. Povedie ju renomovaný český lekár MUDr. Richard Smíšek, riaditeľ pohybového centra zaoberajúceho sa liečbou chrbtice.Takmer každý človek pracujúci v sedavom zamestnaní sa už stretol s bolesťami chrbtice. Tento nepríjemný stav však nie je nemožné odstrániť. Výstava Body The Exhibition hovorí o tom, že návštevníkov naučí okrem anatómie aj to, ako sa správne starať o svoje telo a predchádzať mnohým ochoreniam.Preto okrem medikov a ich odborného výkladu organizátori pripravili ďalší zaujímavý program vo forme prednášky , ktorú povedie renomovaný český lekár MUDr. Richard Smíšek, riaditeľ pohybového centra, v ktorom liečia neinvazívnymi metódami problémy s chrbticou a problémy držania tela.Viac informácií o tejto metóde nájdete na http://www.spiralstabilization.com/cz/ Počas prednášky s názvom „ Funkčná anatómia exponátov výstavy BODY THE EXHIBITION a liečba prolapsu medzistavcového disku a skoliózy špirálovito stabilizovaným svalovým korzetom “ sa návštevníci dozvedia informácie o prejavoch týchto ochorení, prevencii, možnostiach liečby a iné dôležité detaily. Rôzne prejavy ochorení chrbtice a platničiek budú názorne ukázané na jednotlivých exponátoch výstavy.Prednáška sa bude konať, v bratislavskej Incheba Expo (hala B2) a pre je pre všetkých prístupná zdarma. Vhodná je ako pre laikov, tak pre študentov medicíny, či športovcov, ale aj pre širokú verejnosť.Pred prednáškou bude návštevníkom ponúknutá možnosť komentovanej prehliadky výstavy, ktorá začne o 17:00 hod. V prípade, že si bude chcieť návštevník prezrieť aj výstavu je potrebné zakúpenie vstupenky.Veľkú časť návštevného publika výstavy tvoria najmä žiaci stredných a vysokých škôl, ktorí považujú výstavu za edukatívnu a jej návštevu hodnotia pozitívne. Preto sa organizátori pridŕžajúc svojho výroku „lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“ rozhodli poskytnúť zľavnené vstupné každému študentovi, ktorý sa preukáže identifikáciou o štúdiu. Možnosť zľavnenej vstupenky platí v dňoch pondelok až piatok a cena vstupenky pre každého študenta je 8,- eur.Výstava Body The Exhibition je otvorená denne od 9:00 do 20:00. V prípade záujmu školských či iných skupín je vhodné prehliadku vopred zarezervovať. Každá školská skupina má k dispozícii vlastného medika, ktorý ju výstavou prevedie. Infolinka na poskytnutie informácií je +421 918 117 118.