Problémy školstva na Slovensku pomôže odhaliť aj dotazník

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Ďurčo Foto: TASR Pavol Ďurčo

Bratislava 21. apríla (TASR) - Zástupcovia projektu To dá rozum, ktorí sa rozhodli zrealizovať hĺbkovú analýzu slovenského školstva a navrhnúť riešenia na jeho zlepšenie, začali zverejňovať online dotazníky. Ich cieľom je získať informácie od čo najväčšieho počtu respondentov.Projekt má za cieľ pripraviť návrh ucelenej zmeny vzdelávania na Slovensku od materských škôl až po vysoké školy.priblížila riaditeľka projektu To dá rozum Renáta Hall. Rozhovory sa realizovali s viac ako 550 respondentmi po celom Slovensku a v zahraničí, kde hovorili so slovenskými študentmi a vedcami, ktorí pôsobia v rôznych krajinách.Na základe rozhovorov pripravili dotazníky, ktorých cieľom je objasniť, či sú zistenia z terénu odrazom situácie na konkrétnej škole alebo ide o problémy, ktoré sa týkajú celého školského systému. Pri dotazníkovom prieskume oslovili zástupcov materských, základných a stredných škôl, ktorým rozposlali dotazníky priamo do škôl. Podľa slov Hall ide zhruba o 5000 respondentov zo 700 inštitúcií.Ostatných aktérov dotazníkového prieskumu oslovujú online formou.priblížila Hall. Ďalšie dotazníky budú vytvorené pre vysokoškolských pedagógov doma, ale i v zahraničí, doktorandov a pre študentov stredných škôl.dodala Hall. Dáta budú dostupné na internetovej stránke projektu. Informácie a výsledky ponúknu zástupcovia projektu aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.