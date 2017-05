Proces podávania ponúk na Alitaliu sa spustí do týždňa

Alitalia začiatkom mája 2017 požiadala vládu o zaradenie pod zvláštnu správu po tom, ako jej zamestnanci koncom apríla odmietli plán ozdravenia spoločnosti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 10. mája (TASR) - Proces podávania ponúk na taliansku leteckú spoločnosť Alitalia sa spustí do siedmich dní. Uviedli to dnes vládou ustanovení správcovia spoločnosti.Alitalia začiatkom mája požiadala vládu o zaradenie pod zvláštnu správu po tom, ako jej zamestnanci koncom apríla odmietli plán ozdravenia spoločnosti. V jeho rámci firma plánovala zníženie počtu zamestnancov a miezd, rozsah zníženia bol pritom miernejší, než predpokladal prvý záchranný plán.Talianska vláda dúfa, že sa podarí nájsť zahraničnú spoločnosť, ktorá by Alitaliu prevzala. Podľa jedného zo správcov Luigiho Gubitosiho by pasažieri nemali súčasné problémy Alitalie, ani kroky v rámci prechodného 6-mesačného obdobia, na ktoré spoločnosť získala od vlády preklenovací úver, nijako pocítiť.Ako v týchto dňoch uviedol taliansky denník La Repubblica, strata Alitalie predstavovala minulý rok okolo 500 miliónov eur a za 1. kvartál tohto roka to bolo 200 miliónov eur. Analytici vyjadrili pochybnosti, či sa nájde niekto, kto bude ochotný naliať peniaze do spoločnosti, ktorá za svoju 70-ročnú históriu vykázala celoročný zisk iba niekoľkokrát a od roku 2002 je permanentne v strate.