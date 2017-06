Proces s Čečencom v St. Pöltene opäť odročili

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

St. Pölten 27. júna (TASR) - Proces s 22-ročným Čečencom obžalovaným z členstva v teroristických organizáciách Islamský štát (IS) a Kaukazský emirát, ktorý sa chcel pripojiť k džihádistom bojujúcim v Sýrii a pripraviť teroristické útoky v Európe, v pondelok Krajinský súd v rakúskom St. Pöltene po druhý raz odročil, tentoraz na 21. Augusta.Príčinou je skutočnosť, že predvolaný svedok sa podobne ako v máji nedostavil na pojednávanie. Opäť ho pozvú na ďalší termín, v ktorom bude proces pokračovať. Ide o muža, ktorý na polícii vypovedal, že obžalovaný chcel verbovať dobrovoľníkov a vybudovať z nich menšiu armádu na realizáciu vlastných zámerov.Obžalovaný svojho času s falošnou identitou vycestoval z Rakúska do Francúzska, aby sa tam kontaktoval s radikálnymi islamistickými zoskupeniami. Navyše mal na webe umiestniť propagandistický materiál a v marci napadnúť príslušníka väzenskej stráže v justičnom zariadení vo Viedni-Josefstadte.Čečenec sa však aj dnes označil vo všetkých bodoch obžaloby za nevinného. Podľa vlastných slov v Rakúsku, kde s matkou a mladším bratom žil v dolnorakúskom okrese Lilienfeld, nedostal pozitívnu odpoveď na žiadosť o azyl, preto sa pokúsil o čosi podobné vo Francúzsku. Na sklonku novembra 2016 vycestoval do Švajčiarska, kde niekoľko dní strávil v Zürichu. Na ceste vlakom do Francúzska ho odhalili ako čierneho pasažiera bez platného cestovného lístka, tamojšej polícii povedal, že chcel do Belgicka. V máji to v súdnej sieni korigoval slovami, že jednoducho chcel preč, cieľovú destináciu údajne nemal. Začiatkom decembra požiadal vo Francúzsku o azyl a ocitol sa v záchytnom zariadení pre utečencov.Na margo umiestnení propagandistických vecí na webe uviedol, že nevie, prečo to urobil, na mobilnom telefóne mal okrem iného záznamy popráv IS a džihádistické bojové vystúpenia, ku ktorým povedal, že ich tam mal zo záujmu, nie však preto, že by sa chcel pripojiť k IS. Matka a súrodenec obžalovaného, o ktorom sa predpokladá, že chcel bojovať v Sýrii, respektíve pripraviť teroristické útoky v Európe, pripustili, že sa ich blízky zmenil po pobyte za mrežami, a to aj opticky. Nechal si narásť bradu a zaoberal sa konfliktom v Sýrii, ako aj džihádistami z IS, čo však Čečenec poprel. Mladší brat hovoril o tom, že sa správal komicky, počúval arabské songy, kým matka hovorila o synovej psychickej nestabilite.