Proces s expolicajtom Ľubošom T. pokračoval výsluchom znalca

Bratislava 22. mája (TASR) – Expolicajt Ľuboš T., ktorý stojí pred súdom kvôli incidentu s dvoma ženami zastavenými pri cestnej kontrole v bratislavskej Petržalke v roku 2014, nie je patologický agresor. V utorok to na Okresnom súde Bratislava V. skonštatoval znalec z odboru psychológie Dušan Kešický. Obžalovaný však má problém s kontrolou v emočne vypätých situáciách, najmä tých, ktoré sa týkajú jeho rodiny. V kombinácii s emočne prehnanou reakciou poškodených žien to mohlo podľa neho vyústiť v situáciu, ktorá skončila až súdnym konaním.Výsluchom svedka a neskôr aj znalca z odboru psychológie pokračovalo v utorok hlavné pojednávanie v kauze údajného neprimeraného zákroku expolicajta Ľuboša T. voči šoférke a jej dcére, ktorý sa stal známym po zverejnení videa, ktoré ho zachytáva. Proces naťahujú početné ospravedlnenia zo strany obžalovaného a jeho obhajoby, jeho pokračovanie sudkyňa naplánovala na 10. júla.Znalec Kešický dostal za úlohu posúdiť osobnosť obžalovaného z hľadiska možnej zvýšenej miery agresivity.vysvetlil na adresu obžalovaného znalec médiám po skončení pojednávania. Súhlasí s bežnými psychologickými posúdeniami, ktorými Ľuboš T. opakovane v minulosti prešiel a ukázali jeho vhodnosť na policajnú prácu. U expolicajta však spozoroval zníženú mieru sociálnej diferenciácie. Za istých okolností sa teda môže pri zásahu proti drogovým dílerom správať rovnako ako pri prešetrovaní dopravného priestupku.Kešický tiež skonštatoval, že situácia, ktorú zachytáva medializované video bola tak emočne vypätá, že v nej mohol zlyhať každý.uviedol znalec, ktorý odporučil, aby boli vyšetrené aj poškodené ženy.ozrejmil.Samotný Ľuboš T. posudok Kešického odmietol, označil ho za účelový, s cieľom zničiť ho. Expolicajt tvrdí, že jeho zákrok bol reakciou na napadnutie šoférkou. Nesúhlasí s tým, že spúšťačom konfliktu mohlo byť to, že ženy slovne napadli jeho manželku a potom aj matku.tvrdil súdu. Zároveň si dal vypracovať súkromný kontraposudok, tohto znalca by mal súd vypočuť na najbližšom pojednávaní. Obhajca Matej Krajči tvrdí, že ich expert prišiel s diametrálne odlišným záverom.reagoval na to Kešický.Súd vypočul v utorok aj policajta Mária K., ktorý poskytol asistenciu pri policajnom zákroku. Najskôr si na podrobnosti nepamätal, neskôr potvrdil výpoveď z prípravného konania. Ľuboš T. ho na mieste informoval, že zákrok bol potrebný, nakoľko staršia zo žien bola drzá a napadla ich. Ženy, ktoré neskôr prevážali na policajnú stanicu sa však správali slušne, neboli agresívne, naopak boli skormútené a mladšia bola podľa slov Mária K. „úplne hotová". V cele predbežného zadržania sa mala jedna zo žien ospravedlniť za svoje chovanie. Svedok si tiež pamätá, ako mu kolega Ľuboša T. neskôr pri cigarete povedal, že ich zákrok voči ženám nebol v poriadku a „bolo to celé zle".Obhajca v utorok požiadal súd, aby zastavil trestné konanie voči klientovi. Sudkyni navrhol, aby využila svoje právo a obrátila sa na Európsky súdny dvor s troma prejudiciálnymi otázkami týkajúcimi sa zákonnosti inšpekcie ministerstva vnútra, ktorá Ľuboša T. vyšetrovala. Sudkyňa podnet zobrala na vedomie. Obhajcovi odkázala, že pokiaľ bude mať potrebu, tak to urobí.Obžalovaný sa od sudkyne a prokurátora dožadoval odpovede na otázku, prečo je z hliadky, ktorá vykonala služobný zákrok a použila donucovacie prostriedky voči agresívnej osobe, stíhaný iba on a jeho kolega bol povýšený na inšpekciu ministerstva vnútra a teraz je v elitnej jednotke NAKA.vysvetlil novinárom. Kolega v procese svedčí proti nemu.Ľuboša T. obvinili v roku 2014 po tom, ako sa na verejnosti objavilo video z cestnej kontroly na Dolnozemskej ulici v bratislavskej Petržalke z 27. septembra 2014, počas ktorej sa mal k vodičke auta správať v rozpore so zákonom. Prokurátor podal obžalobu na bývalého policajta v máji 2015 pre trestný čin obmedzovania osobnej slobody v súbehu s prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Príslušníka pohotovostnej motorizovanej jednotky prepustili z Policajného zboru v decembri 2014.