Proces s expolicajtom Ľubošom T. zablokovala opäť námietka zaujatosti

Bratislava 31. januára (TASR) – Hlavné pojednávanie v prípade bývalého policajta Ľuboša T. bolo dnes krátko po jeho začiatku prerušené. Dôvodom bola ďalšia námietka zaujatosti, ktorú vzniesol obžalovaný voči sudkyni Okresného súdu Bratislava V Ivete Willantovej. Sudkyňa pojednávanie odročila na neurčito, podobne ako na prechádzajúcom pojednávaní v júni minulého roku.Expolicajt, ktorý sa stal známym po zverejnení videa zo zákroku na Dolnozemskej ulici v Bratislave v roku 2014, dnes pred sudkyňou uviedol, že musí opäť namietať jej zaujatosť, pretože ona v prvej svojej námietke zamlčala ich osobné stretnutie, ku ktorému malo dôjsť medzi rokmi 2005 až 2008. Podľa Ľuboša T. spolu venčili v tomto období jej psov na Legionárskej ulici. "Potom sme si sadli do vášho súkromného vozidla Volskwagen Golf a mali sme dôverný rozhovor, kde ste mi uviedli, že ste rozvedená a váš bývalý manžel pracoval dopravnej polícii," opísal dôvod, pre ktorý má byť zaujatá.Obžalovaný tvrdí, že v tom čase bola sudkyňa, v súčasnosti sa však jej správanie zmenilo.uviedol Ľuboš T. Ten chce, aby jeho prípad prejednával súd mimo Bratislavského kraja.Sudkyňa si podľa jej slov nepamätá na žiadne náhodné ani súkromné stretnutie s obžalovaným.povedala v reakcii na jeho slová. Odmietla, že by niečo zamlčala vo svojej pôvodnej námietke, ktorú podala pre správanie sa obžalovaného na pojednávaní.Willantová vysvetlila, že podobne ako ďalší bratislavskí sudcovia, bývala s expolicajtom Ľubošom T. v častom služobnom kontakte. To, že nie je voči nemu nijako zaujatá ukazuje podľa nej aj fakt, že ho v minulosti prepustila z väzby.oznámila s tým, že konanie obžalovaného hraničí až s protiprávnym konaním.skonštatovala. Ľuboš T. obštrukcie zo svojej strany odmietol.Na programe dnešného pojednávania mal byť výsluch znalca a ďalších svedkov. Ľuboša T. obvinili v roku 2014 po tom, ako sa na verejnosti objavilo video z cestnej kontroly na Dolnozemskej ulici v bratislavskej Petržalke z októbra 2014, počas ktorej sa mal k vodičke auta správať v rozpore so zákonom.Prokurátor podal obžalobu na bývalého policajta v máji 2015 pre trestný čin obmedzovania osobnej slobody v súbehu s prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Pri týchto trestných činoch stanovuje trestný zákon trest odňatia slobody na tri až osem rokov pri obmedzovaní osobnej slobody a dva až päť rokov v prípade zneužívania právomoci verejného činiteľa. Vtedajšieho príslušníka pohotovostnej motorizovanej jednotky Ľuboša T. prepustili z Policajného zboru v decembri 2014.