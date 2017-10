Proces s komplicmi Ukrajinca Volodymyra Y. bol v pondelok zrušený

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Bratislava 23. októbra (TASR) - Proces s dvoma komplicmi ukrajinského bossa Volodymyra Y. - Eduardom V. a Jurijom P. - v kauze piatich vrážd bol v pondelok na Krajskom súde (KS) v Bratislave zrušený. TASR o tom informoval hovorca KS Pavol Adamčiak.spresnil Adamčiak.Dvoch komplicov ukrajinského bossa Volodymyra Y. - Eduarda V. a Mykolu Sh., prezývaného v minulosti Jurij R., alias Koľja, odsúdil v roku 2015 senát Krajského súdu v Bratislave v kauze piatich vrážd na 22 rokov odňatia slobody.Súd ich uznal za vinných z trestného činu vraždy a ďalších trestných činov. Išlo o výnimočné a úhrnné tresty, ktoré by si mali odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia. V roku 1998 zavraždili najprv dvoch členov pôvodne spoločnej podskupiny v obci Jablonica v okrese Senica. K vraždám došlo až po súhlase bossa Volodymyra Y. Svoje obete zastrelili. V tom istom roku zastrelili svojich dvoch ďalších bývalých komplicov v katastri mesta Stupava. Poslednú obeť postrelili na bratislavskej Kolibe, potom ju uškrtili elektrickým káblom a hodili zviazanú do Dunaja.uviedol vtedy predseda trojčlenného senátu. Eduard V. sa podľa rozsudku dopúšťal aj drogovej trestnej činnosti a Mykola Sh. falšovania dokumentov.Volodymyr Y. je spolu s ďalšími tromi mužmi obvinený v kauze piatich vrážd svojich podriadených. Vo februári 2009 ich KS v Bratislave odsúdil na doživotie, avšak Najvyšší súd SR verdikt zrušil a nižší súd musí rozhodnúť znovu. Okrem toho ho stíhali aj v prípade ďalších dvoch vrážd, avšak súdy ho spod obžaloby právoplatne oslobodili.Ukrajinec bol zatiaľ právoplatne odsúdený iba za zorganizovanie vývozu kradnutých áut do zahraničia na štyri roky, ktoré si odsedel. Podľa polície bol Volodymyr Y. hlavou zločineckej skupiny od konca 90. rokov. Gang údajne pôsobil na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rumunsku, na Ukrajine a v Bielorusku a okrem iného sa mal zaoberať lízingovými a poisťovacími podvodmi a krádežami áut.