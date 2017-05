Proces s Pavlom N., ktorý mal kradnúť u M.Kňažka, bude v polovici júna

Milan Kňažko Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 15. mája (TASR) – Proces s Pavlom N., ktorý sa mal v januári tohto roka vlámať do rodinného domu bývalého politika a herca Milana Kňažka, bude v druhej polovici júna.uviedol dnes pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.pre TASR to nedávno povedal hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Michal Šúrek.Kňažko v januári potvrdil, že do jeho domu sa dostal zlodej. Herec sa mužovi postavil so zbraňou v ruke a dokonca ho postrelil.