Proces s údajnými spolupáchateľmi útoku v Burgase opäť odložili

Sofia 20. septembra (TASR) - Začiatok súdneho procesu v prípade samovražedného bombového útoku, ktorý sa odohral 18. júla 2012 na letisku v bulharskom čiernomorskom letovisku Burgas, dnes opäť odložili. Agentúru DPA o tom informovala nemenovaná hovorkyňa súdu pre závažné zločiny so sídlom v Sofii, ktorý vedie konanie voči dvojici údajných komplicov páchateľa.Najnovší, v poradí už tretí odklad znamená, že proces v danej veci sa začne až 15. novembra. Obžalovaní muži, identifikovaní ako Austrálčan a Kanaďan libanonského pôvodu, sú naďalej na úteku a majú ich súdiť v neprítomnosti.Terčom útoku na parkovisku letiska v Burgase bol autobus so skupinou izraelských turistov, pričom okrem útočníka výbuch usmrtil piatich Izraelčanov a bulharského vodiča. Ďalších viac ako 30 turistov vyviazlo so zraneniami.Dvojica obžalovaných údajne pomáhala páchateľovi - francúzskemu občanovi libanonského pôvodu Mohamadovi Hassanovi El Husseinimu - vykonať tento teroristický čin. Celkove 48 pozostalých po obetiach útoku od nich požaduje odškodné v sume 217 miliónov levov (približne 111 miliónov eur), informovala súdna hovorkyňa.