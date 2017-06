Proces v kauze piatich vrážd s Volodymyrom Y. odročili

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) - Proces s Ukrajincom Volodymyrom Y. a ďalšími troma obžalovanými v kauze piatich vrážd sa dnes pred senátom Krajského súdu (KS) v Bratislave nekonal.uviedol dnes pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.Pôvodne dvoch komplicov ukrajinského bossa Volodymyra Y. - Eduarda V. a Mykolu Sh., prezývaného v minulosti Jurij R., alias Koľja, odsúdil KS v Bratislave v kauze spomínaných piatich vrážd na 22 rokov odňatia slobody. Odvolací súd - Najvyšší súd SR však vec minulý rok v decembri vrátil na KS v Bratislave, aby rozhodoval o všetkých štyroch obžalovaných, vrátane Volodymyra Y.V kauze piatich vrážd komplicov gangu už raz KS rozhodol, keď obžalovaným uložil doživotné tresty odňatia slobody. Najvyšší súd SR však prípad už pred pár rokmi vrátil späť prvostupňovému súdu.Volodymyra Y. prepustil z väzby na jeseň 2013 trnavský súd na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR. Keďže Volodymyra Y. už v minulosti úrady vyhostili, na území Slovenska zostať nemohol. Na základe administratívneho vyhostenia bol 19. septembra 2013 odovzdaný na hraničnom priechode Vyšné Nemecké ukrajinskej strane. Ukrajinec bol aj v minulosti niekoľkokrát prepustený na slobodu, okamžite ho však zadržali policajti, obvinili z ďalšej trestnej činnosti a na základe toho ho súdy opäť vzali do väzby. Aj po tom, ako ho 17. septembra 2013 prepustil súd na slobodu, čakali pred väznicou policajti. Vtedy ho však eskortovali do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove, odkiaľ ho neskôr previezli na slovensko-ukrajinskú hranicu.Volodymyr Y. je spolu s ďalšími tromi mužmi obvinený v kauze piatich vrážd svojich podriadených. Vo februári 2009 ich KS v Bratislave odsúdil na doživotie, avšak Najvyšší súd SR verdikt zrušil a nižší súd musí rozhodnúť znovu. Okrem toho ho stíhali aj v prípade ďalších dvoch vrážd, avšak súdy ho spod obžaloby právoplatne oslobodili.Ukrajinec bol zatiaľ právoplatne odsúdený iba za zorganizovanie vývozu kradnutých áut do zahraničia na štyri roky, ktoré si odsedel. Podľa polície bol Volodymyr Y. hlavou zločineckej skupiny od konca 90. rokov. Gang údajne pôsobil na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rumunsku, na Ukrajine a v Bielorusku a okrem iného sa mal zaoberať lízingovými a poisťovacími podvodmi a krádežami áut.