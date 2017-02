Proces v prípade vraždy Miroslava Sýkoru odročili na máj

Na snímke Mikuláš Černák prichádza na súdne pojednávanie v sprievode justičnej stráže 27. júna 2016 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 3. februára (TASR) – Senát Okresného súdu Bratislava I odročil dnes proces v prípade vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru spred takmer 20 rokov na máj.Na dnešnom hlavnom pojednávaní sa pokračovalo v dokazovaní výsluchom chráneného svedka prostredníctvom telemosta a následne bolo hlavné pojednávanie odročené na 17. až 19. mája s tým, že sa bude pokračovať v dokazovaní výsluchom ďalších svedkov. Proces trval tri dni, od stredy 1. februára dodnes.V stredu vypovedal na súde v tejto veci Mikuláš Černák, bývalý boss banskobystrického podsvetia a viacnásobný vrah. Vo svojej výpovedi usvedčil troch z pätice obžalovaných – Ľuboša F., Richarda B., prezývaného Kofola, a Milana M.Podľa poznatkov Černáka Sýkoru zastrelili členovia vlastnej skupiny na čele s dnes nebohým Petrom Križanovičom, alias Duranom. Stalo sa tak po roztržke týkajúcej sa nerozdelenia lupu získaného lúpežou nitrianskej pobočky VÚB banky v januári 1996.Černák opísal, ako za ním prišiel po vražde Sýkoru do Banskej Bystrice Duran v sprievode Richarda B., Milana M. a ďalších mužov, aby mu oznámili, že sa postarali o likvidáciu Sýkoru a preberajú jeho zločineckú skupinu. Schôdzka sa mala uskutočniť v hoteli Lux a dopredu ju telefonicky Černákovi ohlásil Ľuboš F., považovaný za šéfa podsvetia v Nitre. Dôvodom vraj bolo zabezpečiť, aby sa z nej všetci vrátili živí z banky. Sám si pritom kupoval luxusné autá," priblížil konflikt v skupine sýkorovcov.Z vraždy Miroslava Sýkoru obžaloval prokurátor Mareka L., Richarda B., prezývaného Kofola, Milana M. a Ľuboša F. Posledný menovaný obžalovaný je považovaný za šéfa podsvetia Nitry. V súčasnosti čelí odvolaciemu konaniu na Najvyššom súde SR a v minulosti bol za inú trestnú činnosť právoplatne odsúdený Krajským súdom v Nitre.Sýkoru mali zavraždiť vo februári 1997 na parkovisku hotela Holiday Inn na Bajkalskej ulici v Bratislave. Podľa obžaloby prišiel k hotelu na vozidle Audi A 100 spolu s jedným ochrankárom. Keď vystúpili z auta, ochrankára zasiahli do chrbta streľbou zo samopalu. Samotného Sýkoru najprv zasiahli tromi ranami do nohy, po čom spadol na zem. Sýkora sa však snažil brániť svojou zbraňou značky Smith & Wesson. Útočníci ho vzápätí dorazili streľbou zo samopalu, pričom mu podľa obžaloby výstrelmi spôsobili 13 poranení hlavy a hrudníka.