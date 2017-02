Proces v prípade vraždy Sýkoru pokračoval výsluchom Černáka

Na archívnej snímke banskobystrický boss Mikuláš Černák. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) – Proces v prípade vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru spred takmer 20 rokov dnes pokračoval výsluchom Mikuláša Černáka. Bývalý boss banskobystrického podsvetia a viacnásobný vrah vo svojej výpovedi usvedčil troch z pätice obžalovaných – Ľuboša F., Richarda B., prezývaného Kofola a Milana M. Prví dvaja menovaní jeho slová priamo na súde odmietli.Do pojednávacej miestnosti Okresného súdu Bratislava I priviedli Černáka kukláči. Súdu opísal okolnosti okolo vraždy Sýkoru. Podľa jeho poznatkov ho zastrelili členovia vlastnej skupiny na čele s dnes nebohým Petrom Križanovičom, alias Duranom. Stalo sa tak po roztržke týkajúcej sa nerozdelenia lupu získaného lúpežou nitrianskej pobočky VÚB banky v januári 1996.Černák opísal, ako za ním prišiel po vražde Sýkoru do Banskej Bystrice Duran v sprievode Richarda B., Milana M. a ďalších mužov, aby mu oznámili, že sa postarali o likvidáciu Sýkoru a preberajú jeho zločineckú skupinu. Schôdzka sa mala uskutočniť v hoteli Lux a dopredu ju telefonicky Černákovi ohlásil Ľuboš F., považovaný za šéfa podsvetia v Nitre. Dôvodom vraj bolo zabezpečiť, aby sa z nej všetci vrátili živí.Duran na schôdzku prišiel podopierajúc sa barlou. Časť nohy mu amputovali potom, ako prežil pokus o jeho zabitie. Vraždu mal podľa Černáka objednať Sýkora, ktorý chcel umlčať rebelujúceho člena skupiny. Duran Černákovi vysvetlil, že sa postaral o likvidáciu Sýroku ako o osobnú vec. Pritom si mal poklepať barlou na protézu. Banskobystričanom opísal, ako bossa popravili na parkovisku pred bratislavským hotelom Holiday Inn.Duran navyše oznámil Černákovi, že pokiaľ sa mu nepodrobia sýkorovci, ktorí ašpirovali na nástupníctvo po zavraždenom Sýkorovi, budú zlikvidovaní aj oni. Černák sa neskôr podľa jeho slov dozvedel aj to, že na vraždu Sýkoru mal finančnou sumou presahujúcou milión korún prispieť Ľuboš F., a to zrejme z obavy o svoj život. Černák ho totiž poznal ako niekoho, kto nepáchal násilnú, ale iba ekonomickú trestnú činnosť.“ doplnil.Černák sa podľa jeho slov so Sýkorom stretol ešte pred vraždou v novembri 1996 na benzínovej pumpe v Bratislave. Na schôdzku prišiel Sýkora ešte s väčšou ochrankou ako obvykle. Od Černáka žiadal informáciu, kde nájsť Durana, s ktorým sa dostal do vážneho konfliktu. Černák mu nepomohol. „“ priblížil konflikt v skupine sýkorovcov.“ odmietol slová Černáka Ľuboš F. Obžalovaný Richard B. odmietol, že by Černáka poznal.vyhlásil pred súdom. Milan M. sa dnešného pojednávania po včerajšej fyzickej indispozícii nezúčastnil.Obhajca jedného z obžalovaných Ladislav Kuruc skonštatoval, že Černák súdu prezentoval iba subjektívne názory a informácie z počutia od iných. Motívom, prečo sa na doživotie odsúdený zločinec rozhodol svedčiť podľa advokáta je, aby získal nárok na podmienečné prepustenie. To Černák odmietol. „“ vysvetlil súdu. Vypovedať o svojej zločineckej minulosti vo viac ako 30 prípadoch sa podľa jeho slov rozhodol preto, že vo veku päťdesiatnika prehodnotil svoju minulosť a rozhodol sa ju napraviť.Proces bude pokračovať do piatku, keď je naplánovaný výsluch utajovaného svedka cez telemost. Z vraždy Miroslava Sýkoru obžaloval prokurátor Mareka L., Richarda B., prezývaného Kofola, Milana M. a Ľuboša F. Posledný menovaný obžalovaný je považovaný za šéfa podsvetia Nitry. V súčasnosti čelí odvolaciemu konaniu na Najvyššom súde SR a v minulosti bol za inú trestnú činnosť právoplatne odsúdený Krajským súdom v Nitre.Sýkoru mali zavraždiť vo februári 1997 na parkovisku hotela Holiday Inn na Bajkalskej ulici v Bratislave. Podľa obžaloby prišiel Sýkora k hotelu na vozidle Audi A 100 spolu s jedným ochrankárom. Keď vystúpili z auta, ochrankára zasiahli do chrbta streľbou zo samopalu. Samotného Sýkoru najprv zasiahli tromi ranami do nohy, po čom spadol na zem. Sýkora sa však snažil brániť svojou zbraňou značky Smith & Wesson. Útočníci ho vzápätí dorazili streľbou zo samopalu, pričom mu podľa obžaloby výstrelmi spôsobili 13 poranení hlavy a hrudníka.