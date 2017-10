Producent oscarových filmov H. Weinstein je podozrivý z obťažovania

Harvey Weinstein, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 6. októbra (TASR) - Americký filmový producent Harvey Weinstein je podľa denníka The New York Times (NYT) podozrivý, že za uplynulých 30 rokov sexuálne obťažoval najmenej osem žien vrátane zamestnankýň svojej spoločnosti a známych herečiek.V dôsledku týchto odhalení v médiách si Weinstein, ktorý produkoval viacero filmov ocenených prestížnou cenou Oscar, vzal "dovolenku", aby získal čas "premýšľať nad sebou a ovládnuť démonov".Zo sexuálneho obťažovania obvinili Weinsteina okrem iných žien aj herečky Ashley Juddová i Rose McGowanová. Weinstein im za ich ústretovosť sľuboval pomoc vo filmovej kariére.Juddová uviedla, že Weinstein ju svojho času pozval, aby ho navštívila v jeho hotelovej izbe. Privítal ju oblečený v župane, pričom sa jej spýtal, či by ho mohla pomasírovať alebo sa pozerať, ako sa sprchuje. McGowanová mala s producentom podobnú skúsenosť.NYT tvrdí, že Weinstein sa snažil zverejneniu škandalóznych informácií zabrániť dohodou s najmenej ôsmimi obeťami svojho konania.Weinstein sa teraz podľa agentúry AP za svoje správanie ospravedlňuje - okrem iného aj tým, že vyrastal v 60. a 70. rokoch, keď normy správania boli iné".uvádza sa v komuniké, ktoré 65-ročný Weinstein zaslal do redakcie denník NYT.V rozhovore pre denník New York Post zo štvrtkového poludnia však Weinstein obvinil NYT, že proti nemu vedie "vendettu" a ako dôkaz spomenul aj iný článok s podozreniami voči svojej osobe.Weinstein je spoluzakladateľom produkčného domu Miramax, z ktorého dielne sú filmy ako Pulp Fiction, Zamilovaný Shakespeare, Gangy v New Yorku, Sex, lži a video či čierno-biely film Umelec. Založil aj úspešnú produkčnú spoločnosť The Weinstein Company.