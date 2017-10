Producenta oscarových filmov Weinsteina prepustili z firmy

Harvey Weinstein, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 9. októbra (TASR) - Americký filmový producent Harvey Weinstein dostal v nedeľu výpoveď z producentskej spoločnosti, ktorú spoluzakladal. S odvolaním sa na oznámenie spoločnosti The Weinstein Company o tom informovala agentúra DPA.Rada riaditeľov tejto firmy uviedla, že Weinsteinov pracovný pomer so spoločnosťou sa končí s okamžitou platnosťou. Rozhodnutie prepustiť Weinsteina padlo "s ohľadom na nové informácie o nesprávnom konaní".Denník The New York Times (NYT) zverejnil v uplynulom týždni podozrenie, podľa ktorého Weinstein za uplynulých 30 rokov sexuálne obťažoval najmenej osem žien vrátane zamestnankýň svojej spoločnosti a známych herečiek.V dôsledku týchto odhalení v médiách si Weinstein, ktorý produkoval viacero filmov ocenených prestížnou cenou Oscar, vzal "dovolenku", aby získal čas "premýšľať nad sebou a ovládnuť démonov". Spoločnosť The Weinstein Company spustila následne v tejto veci vyšetrovanie.Zo sexuálneho obťažovania obvinili Weinsteina okrem iných žien aj herečky Ashley Juddová i Rose McGowanová. Weinstein im za ich ústretovosť sľuboval pomoc vo filmovej kariére.Weinstein je spoluzakladateľom produkčného domu Miramax, z ktorého dielne sú filmy ako Pulp Fiction, Zamilovaný Shakespeare, Gangy v New Yorku, Sex, lži a video či čierno-biely film Umelec. Založil aj úspešnú produkčnú spoločnosť The Weinstein Company.