Producenti mlieka v SR so znepokojením sledujú vývoj na trhu

Bratislava 21. júna (TASR) - Slovenskí producenti surového kravského mlieka so znepokojením sledujú vývoj na trhu s mliekom. Napriek tomu, že sa ceny mliečnych komodít, najmä masla a smotany na európskych a svetových trhoch pohybujú na historických maximách, do ceny suroviny sa to na Slovensku zatiaľ nepremietlo. Uviedol to pre TASR vo svojom stanovisku Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM).Slovenskí chovatelia – producenti mlieka majú podľa SZPM za sebou ťažký rok, ktorý ich opäť dostal do červených čísel. Mnohí z nich boli aj pre nepriaznivé ekonomické podmienky nútení ukončiť chov dojníc a výrobu mlieka. Tí ostatní sa rozhodli pokračovať v nádeji a očakávaní výraznejšieho navýšenia nákupnej ceny mlieka. V skutočnosti však zatiaľ zažívajú len rozčarovanie z toho, čo sa na slovenskom trhu s mliekom deje.Napriek tomu, že produkcia mlieka výrazne klesá a mlieka je nedostatok, dá sa podľa zväzu hovoriť len o stagnácii nákupných cien.priblížil SZPM.zdôraznil SZPM.V nadväznosti na signály z európskeho a svetového trhu, ktorý avizuje pokles produkcie mlieka a stúpajúce ceny, slovenskí producenti podľa zväzu preto očakávajú výraznejší nárast nákupnej ceny surového kravského mlieka v porovnaní s doterajším obdobím.dodal SZPM.