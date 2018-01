Producentov v EÚ znepokojujú obrovské zásoby sušeného mlieka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Herstal 27. januára (TASR) - Stovky tisícov vreciek so sušeným mliekom ležia na paletách v sklade v priemyselnom areáli v belgickom meste Herstale. Je to časť rozsiahlych zásob Európskej únie (EÚ), ktoré spôsobujú výrobcom mliečnych produktov bezsenné noci.EÚ prostredníctvom svojich členských štátov nakúpila od roku 2015 stovky miliónov ton sušeného mlieka s cieľom stabilizovať jeho ceny, ktoré v dôsledku nadprodukcie a finančnej krízy zažívali "voľný pád".Podľa najnovšej správy EÚ z minulého týždňa zásoby sušeného mlieka dosiahli 380.000 ton. Producenti mliečnych výrobkov varujú, že ich prípadný predaj by mohol vyvolať znova turbulencie na stále krehkom trhu.povedal Romuald Schaber, šéf Európskej mliečnej rady (EMB), ktorá zastupuje 100.000 výrobcov mlieka.Pohľad na viac ako pol milióna vreciek s hmotnosťou 25 kilogramov úhľadne poukladaných na paletách v sklade s rozlohou 10.000 štvorcových metrov v meste Herstal, belgického predstaviteľa EMB Erwina Schöpgesa vykoľajil. Priznal sa, že keď uvidel to množstvo, bol ohromený.V sklade v Herstale je pritom len zlomok z celkových zásob sušeného mlieka EÚ, ktoré sú rozmiestnené po celom bloku, hlavne vo Francúzsku, kde je uskladnených 72.000 ton. Nasledujú Belgicko so 66. 000 tonami a Nemeckom s len o málo menej ako 66.000 tonami.Táto téma bude pravdepodobne jedným z bodov diskusie na najbližšej schôdzi ministrov poľnohospodárstva EÚ v pondelok 29. januára.EMB varuje, že zásoby, ktoré sa nachádzajú v skladoch, nie je možné poslať na trh pre riziko ďalšej destabilizácie.povedal Schöpges.Zatiaľ čo cena čerstvého mlieka vzrástla, v prípade sušeného mlieka sa prepadla o tretinu v priebehu jedného roka. EMB sa obáva, že predaj hory zásob EÚ by situáciu len zhoršil.Európska komisia, ktorá nakúpila mlieko za takmer 1700 eur za tonu, sa pokúša pomaly predať tieto zásoby už viac ako rok, ale nedarí sa jej dostať za ne slušnú cenu na trhu.V roku 2017 preto "opatrne" predala len približne 220 ton pre nízku cenu a malý záujem kupujúcich, povedal v októbri eurokomisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan.Takmer 1900 ton sa predalo tento mesiac na aukcii pri cenách 119 až 135 eur za 100 kilogramov, ale pre výrobcov to stále nie je dostatočné zrýchlenie.Schöpges v tejto súvislosti upozornil, že EÚ "kúpila mlieko za 18-20 centov a predáva za 11-12 centov", teda so stratou. A pripomenul, že ak sa niečo také dialo vo firme, jej šéf by musel odpovedať na nepríjemné otázky.