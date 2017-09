Na ilustračnej foto hrudky masla. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) - Produkcia masla je u výrobcov v SR na tej istej úrovni ako vlani. Uviedol to pre TASR prezident Slovenského mliekarského zväzu (SMZ) Stanislav Voskár v súvislosti s medializovanými informáciami o zvýšení cien masla. Dovoz masla na Slovensko sa podľa neho medziročne znížil o 23 %.Produkcia masla v EÚ je však podľa jeho informácií medziročne nižšia o 6 %, čo v ročnom vyjadrení predstavuje pokles ponuky o 133.000 ton.priblížil. Export masla z EÚ do tretích krajín je podľa neho medziročne nižší o 18 %.Podľa Voskára sú to dôsledky mliečnej krízy - prebytky mlieka a mliečnych produktov v EÚ v rokoch 2015, 2016, ktoré vyvolali extrémny prepad cien surového kravského mlieka, ukončovanie chovu dojníc (na Slovensku sme stratili 10 % produkčných chovov) a následné "opatrenia" Európskej komisie vyplatiť 150 miliónov eur farmárom, ktorí znížia alebo ukončia produkciu mlieka.Výsledkom týchto opatrení podľa prezidenta SMZ je, že EÚ sa "prehupla" do nedostatku mlieka, hlavne nedostatku mliečneho tuku, čím cena smotany naštartovala na historický rast.dodal Voskár.