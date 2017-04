Produkcia ropy v Rusku by mohla vzrásť na 30-ročné maximum

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 24. apríla (TASR) - Ak Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a štáty mimo ropného kartelu súčasnú dohodu o obmedzení ťažby ropy nepredĺžia aj na obdobie po 30. júni, mohla by produkcia ropy v Rusku vzrásť na najvyššiu úroveň za posledných 30 rokov. Uviedli to dnes predstavitelia Ruskej federácie.OPEC a viacero štátov mimo ropného kartelu vrátane Ruska sa koncom minulého roka dohodlo, že v 1. polroku znížia produkciu ropy o 1,8 milióna barelov denne (barel = 159 litrov). Zásoby ropy vo svete sú však aj naďalej vysoké a, navyše, Spojené štáty zvyšujú ťažbu ropy z bridlíc. Ropní producenti preto začali diskutovať o prípadnom predĺžení dohody o obmedzení produkcie až do konca tohto roka. Saudská Arábia a Kuvajt minulý týždeň signalizovali, že sú na tento krok pripravené.Moskva sa zatiaľ oficiálne k týmto plánom nevyjadrila a navyše predstavitelia Ruska naznačili, že v prípade ukončenia platnosti dohody sú ruské firmy pripravené na výrazné zvýšenie produkcie.povedal cez víkend na okraj ekonomickej konferencie v Krasnojarsku podpredseda ruskej vlády Arkadij Dvorkovič.dodal.Konkrétne údaje neuviedol, minister energetiky Alexander Novak však ešte v marci pre agentúru Reuters uviedol, že produkcia by mohla tento rok dosiahnuť 548 až 551 miliónov ton, čo predstavuje 11,01 až 11,07 milióna barelov denne. To je najviac od roku 1987. V roku 2016 Rusko vyťažilo okolo 547,5 milióna ton ropy, čo predstavuje približne 10,96 milióna barelov denne.