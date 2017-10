Produkcia ropy využívaná Islamským štátom sa významne znížila

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 23. októbra (TASR) - Spojenými štátmi vedená vojenská koalícia v Sýrii oznámila, že produkcia ropy využívaná militantnou skupinou Islamský štát (IS) sa znížila na menej než štyri milióny dolárov (3,38 mil. eur) za mesiac.Informovala o tom v pondelok agentúra AP s poznámkou, že táto produkcia dosahovala približne 50 miliónov dolárov mesačne na svojom vrchole v čase, keď koalícia začala v roku 2014 operácie proti IS.Nový údaj o zredukovaní príjmov IS z predaja ropy obsahuje vyhlásenie koalície, ktoré poskytli agentúre AP v nedeľu, keď Spojenými štátmi podporovaní bojovníci dobyli z rúk džihádistov najväčšie ropné pole v Sýrii.Ropné pole al-Umar vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur, považované za jedno z najvýnosnejších v krajine, bolo dôležitým zdrojom financií pre militantov z IS, ktorí ho mali pod kontrolou tri roky.Stav, v akom sa toto pole v súčasnosti nachádza, nie je jasný po intenzívnych náletoch zmienenej koalície i ruských síl.