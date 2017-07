Produkcia sa v máji zvýšila vo väčšine odvetví slovenského priemyslu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. júla (TASR) - Produkcia sa v máji 2017 zvyšovala vo väčšine odvetví slovenského priemyslu. V porovnaní s aprílom sa po zohľadnení sezóny znížila len vo volatilnom rafinérskom priemysle, vo výrobe chemikálií a vo výrobe spotrebnej elektroniky. Uviedol to v komentári k dnes zverejnenej májovej priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.priblížil.Podľa Koršňákapriblížil.Nálada v európskom priemysle, ale aj spotrebiteľská dôvera v Európe, podľa neho ostávajú relatívne silné, čo by sa malo pozitívne prejavovať aj na kondícii slovenského priemyslu.dodal Koršňák.Podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, bola v máji 2017 hlavným "ťahúňom" rastu priemyslu výroba a spracovanie kovov, ktorá medziročne vzrástla o 17,4 %. "Potvrdilo sa, že aprílový pokles bol dočasný, ovplyvnený tento rok rozdielnym počtom pracovných dní a načasovaním Veľkej noci, ktoré ostalo aj po sezónnom a kalendárnom očistení prítomné v dátach," doplnila."Očakávame, že v nasledujúcich mesiacoch bude rast pokračovať dobrým tempom, aj keď letné mesiace prinesú isté výkyvy pre plánované letné odstávky automobiliek. Vplyv júnového štrajku vo Volkswagene môže byť mierne vidieť na údajoch priemyselnej produkcie za mesiac jún, avšak nemalo by to byť výrazné," dodala Muchová.Štatistický úrad (ŠÚ) SR dnes informoval, že priemyselná produkcia v máji 2017 medziročne vzrástla o 5,1 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v máji 2017 oproti aprílu 2017 zvýšila o 3,8 %.