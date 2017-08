Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 25. augusta (TASR) - Produkcia vína vo Francúzsku bude tento rok nižšia o 18 % v dôsledku nepriaznivého počasia, najmä jarných mrazov. Oznámilo to dnes ministerstvo poľnohospodárstva v Paríži.Ministerstvo odhaduje, že francúzski vinári tento rok vyprodukujú zhruba 37,2 milióna hektolitrov vína, čo je takmer" a horší výsledok ako v roku 1991, keď vinohrady tiež veľmi poškodili mrazy.Silný mráz zasiahol na jar najmä regióny Bordeaux, Charente, Alsace a Jura, a to počas "citlivej fázy" vo vývoji viniča.Niektoré oblasti južného Francúzska zase postihlo krupobitie a letné sucho, čo malo tiež negatívny vplyv na úrodu hrozna, uviedlo ministerstvo.Horúce leto však v mnohých regiónoch urýchlilo dozrievanie hrozna o približne 10 až 15 dní. Vo viniciach na juhu krajiny sa už začalo so zberom prvých odrôd.Francúzsko bolo v roku 2016 druhým najväčším producentom vína na svete, po Taliansku.