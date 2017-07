Produkt COOP Jednoty získal medzinárodné ocenenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 17. júla 2017 (WBN/PR) - Svetová Asociácia výrobcov vlastných značiek každý rok udeľuje ocenenie International Salute to Excellence Awards. Tento rok získal prestížnu cenu aj. Slovenský výrobok uspel v silnej medzinárodnej konkurencii a stal sa víťazom svojej kategórie.Cenu získavajú výrobky z celého sveta, ktoré predstavujú celkový prínos v rámci inovácií, obalovej techniky, hodnoty a chuti. Tento rok medzinárodná odborná porota hodnotila takmer 700 prihlásených produktov.Porotu tvoria nezávislé osobnosti z oblasti maloobchodu, vlastných značiek, gastronómie, reštaurácií, predajcov a novinárov.Všetky ocenené výrobky bývajú následne vystavené v Amsterdame na každoročnej najväčšej výstave vlastných značiek International Trade Show.COOP Jednota v tejto významnej súťaži bodovala aj v roku 2014, kedy sa víťazom kategórie stala Kremžská horčica Mamičkine dobroty.Salute to Excellence Awards is a trademark of the Private Label Manufacturers Association and may not be used without its permission. The award in the Condiments category is based on the opinions of a panel of judges as to concept, appearance, texture/smell, presentation and value for money. Judging took place 5 and 6 April 2017. PLMA is not responsible for differences between the product as considered by the panel and the product as sold to consumers.