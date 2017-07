Profesorka chce,aby z miesta prvého pristátia na Mesiaci bola pamiatka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. júla (TASR) - Americká profesorka Beth O'Learyová agituje za to, aby sa miesto pristátia misie Apollo 11 na Mesiaci stalo chránenou historickou pamiatkou. V rámci tejto americkej misie ľudia v roku 1969 vôbec prvýkrát pristáli na povrchu Mesiaca.O'Learyová, emeritná profesorka antropológie štátnej univerzity v Novom Mexiku, chce, aby bolo miesto pristátia Apolla 11 v mesačnom Mori pokoja zaradené do zoznamu Národných historických pamiatok (NHL) americkej federálnej vlády. To isté by sa malo podľa nej týkať aj ďalších lokalít spojených s lunárnymi misiami Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).Miesto pristátia posádky Apolla 11 by sa podľa O'Learyovej - vzhľadom na svoju mimoriadnu univerzálnu hodnotu - malo dostať aj na zoznam Svetového dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).Profesorka svoje argumenty sumarizuje v novej knihe s názvom. Problematiku ochrany lunárnych pamiatok pritom - v spolupráci s ďalšími dvoma spoluautormi - rozoberá z archeologickej a historickej perspektívy.Pri príležitosti 48. výročia pristátia Apolla 11 na Mesiaci, ktoré pripadá na 20. júla, má Beth O'Learyová tento týždeň naplánované prednášky na pôde prestížnych inštitúcií vo Washingtone: spoločnosti National Geographic Society a Národného múzea letectva a kozmonautiky.povedala O'Learyová pre denník USA Today. Zdôraznila, že k úspechu misie prispeli rôzne lokality, ktoré sa nachádzajú v amerických štátoch Nové Mexiko, Kalifornia, Texas a Florida.Emeritná profesorka Beth O'Learyová je považovaná za expertku v odbore vesmírnej archeológie a ochrany lunárnych pamiatok. Svoju dlhoročnú profesionálnu kariéru oficiálne ukončila odchodom do dôchodku v roku 2014. Dva roky predtým dostala ocenenie NASA za podiel pri vytváraní manuálu pre zachovanie a ochranu lunárnych pamiatok, ktorý obsahuje aj odporúčania pre budúce vesmírne misie.