Profil predsedu Sociálnodemokratickej strany Nemecka Martina Schulza

Berlín/Bratislava 22. septembra (TASR) – V nedeľu 24. septembra sa v Nemecku uskutočnia voľby do Spolkového snemu (Bundestag). TASR pri tejto príležitosti prináša profil predsedu Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a kandidáta na kancelára Martina Schulza.Martin Schulz pôsobil od 17. januára 2012 do 17. januára 2017 ako predseda Európskeho parlamentu (EP). Bol prvým predsedom EP v dejinách, ktorému sa podarilo získať tento mandát dvakrát po sebe.Poslancom EP za SPD bol od roku 1994 do roku 2017, keď sa tejto pozície vzdal, aby v nemeckých parlamentných voľbách viedol kandidátku sociálnych demokratov. Jeho politickým rivalom je súčasná nemecká kancelárka Angela Merkelová.Schulzova SPD je súčasťou veľkej koalície s Merkelovej konzervatívnou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) a jej sesterskou Kresťanskosociálnou úniou (CSU).Martin Schulz sa narodil 20. decembra 1955 v Hehlrathe, ktorý je teraz súčasťou mesta Eschweiler. Po absolvovaní strednej školy sa rozhodol živiť svojím koníčkom, ktorým sú knihy, a vyučil sa za kníhkupca. V roku 1982 si v meste Würselen v Severnom Porýní-Vestfálsku otvoril vlastné kníhkupectvo, ktoré úspešne viedol 12 rokov.Do politiky vstúpil vo veku 19 rokov ako člen SPD. V roku 1984 sa stal poslancom vo Würselene a ako 31-ročný bol zvolený za jeho najmladšieho primátora. V tejto funkcii zotrval 11 rokov (1987-1998).Poslancom EP sa Schulz stal v roku 1994. Pôsobil vo viacerých výboroch, spočiatku ako koordinátor skupiny socialistov v podvýbore pre ľudské práva, neskôr vo výbore pre občianske slobody a domáce záležitosti. V roku 2004 ho zvolili za predsedu druhej najväčšej skupiny v EP. Ako vedúci predstaviteľ skupiny Socialistov a demokratov (S&D) sa Schulz zasadzoval za sociálnu spravodlivosť, podporu zamestnanosti a rastu, reformu finančných trhov, boj proti zmene klímy, presadzovanie rovnosti a vybudovanie silnejšej a demokratickejšej Európy.Na poste predsedu EP vystriedal 17. januára 2012 poľského politika Jerzyho Buzeka. Schulza v tejto funkcii nahradil Talian Antonio Tajani.