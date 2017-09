PROGNÓZA: Ekonomika má v tomto roku rásť tempom 3,3 percenta

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 21. septembra (TASR) - Slovenská ekonomika v tomto roku potvrdí vlaňajší výkon a bude rásť tempom na úrovni 3,3 %. Podpíše sa pod to spotreba domácností, ktorá by mala dosiahnuť najvyššiu dynamiku od roku 2008. Pribúdať majú aj nové pracovné miesta. Vyplýva to z najnovšej makroekonomickej prognózy, ktorú dnes zverejnil Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií (MF) SR.Ekonomický rast by mal pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Oproti predchádzajúce júnovej prognóze MF SR svoj odhad pre tento ani budúce roky nezmenilo. V budúcom roku by mala slovenská ekonomika rásť 4,2-% tempom, v roku 2019 by mal zrýchliť na 4,4 % a v roku 2020 sa očakáva na úrovni 3,9 %.V tomto roku by sa pod zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) mal podpísať najmä pokračujúci rast spotreby domácností, a to najmä vďaka zlepšujúcemu sa trhu práce.doplnili analytici IFP s tým, že export vzrastie menej, čo je dôsledkom napríklad končiaceho sa životného cyklu niektorých modelov áut vyrábaných na Slovensku.uviedol inštitút.V budúcom roku by sa mala pod rast tiež podpísať spotreba domácností, pridať k nej by sa však mal aj export ťažiaci z nábehu novej automobilovej výroby vo Volkswagene a ku koncu roka aj v Jaguar Land Rover. Aj v ďalších rokoch má podľa makroprognózy dôjsť k zrýchleniu rastu HDP vďaka dynamickému exportu.Zvýšiť sa má aj zamestnanosť, a to o 2 % a pribudnúť má nových 47.000 pracovných miest. Tie majú vznikať najmä v priemysle a trhových službách.Priemerná nominálna mzda v národnom hospodárstve v tomto roku vzrastie o 3,9 % a naďalej bude zrýchľovať svoje tempo, predpokladá IFP. "Najviac si polepšia zamestnanci v priemysle, ktorý pociťuje najvýraznejší nedostatok pracovníkov. V ďalšom období bude rast miezd zrýchľovať, pričom lídrom bude opäť priemysel," avizujú analytici rezortu. Tempo rastu reálnej mzdy dosiahne v súčasnom roku 2,6 % a bude tlmené oživením inflácie. V ďalších rokoch by mal rast reálnej mzdy zrýchľovať a priblížiť sa k 3 %.Obnoviť by sa však mal aj rast cien. Inflácia by mala dosiahnuť 1,3 % v tomto roku, ku koncu prognózy už 2,1 %.priblížil IFP.Analytici sa pozreli aj na riziká, ktoré by mohli mať vplyv na aktuálnu makroprognózu. Je nimi hrozba protekcionizmu vo svetovom obchode a nestabilný bankový sektor v Taliansku. Novými negatívnymi rizikami sú geopolitické napätie v Ázii a pokračujúca volatilita eura.argumentujú analytici s tým, že na Slovensku je pozitívom výraznejšie zrýchlenie miezd na prehrievajúcom sa trhu práce, spôsobené nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl.dodal IFP.