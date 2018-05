Program DiscoverEU umožní mladým ľuďom cestovať a objavovať Európu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel 3. mája (TASR) - DiscoverEU, nová iniciatíva Európskej únie, ktorá ponúka 18-ročným občanom členských krajín Únie príležitosť zadarmo objavovať ich kontinent, sa stáva realitou. Uviedol to vo štvrtok v Bruseli eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics.Navracsics sa spolu s členom Európskeho parlamentu (EP) a predsedom parlamentnej frakcie európskych ľudovcov (EPP) Manfredom Weberom zúčastnil na stretnutí zainteresovaných strán v rámci programu, ktorý už v minulom roku získal súhlas europarlamentu.Európska komisia (EK) pripomenula, že s rozpočtom vo výške 12 miliónov eur vyčlenenom na rok 2018 sa očakáva, že táto akcia poskytne už v lete tohto roku príležitosť pre okolo 15.000 mladých Európanov, vrátane tých zo Slovenska, cestovať po Európe a spoznávať bohaté kultúrne dedičstvo nášho kontinentu.Cieľom tejto iniciatívy je, aby sa mladí ľudia dostali do kontaktu s inými ľuďmi, učili sa z iných kultúr a sami zisťovali, čo spája Európu.Účastníci programu DiscoverEU môžu cestovať po obdobie 30 dní a môžu navštíviť jednu až štyri zahraničné destinácie. Komisia pripomenula, že rok 2018 je v EÚ vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva, takže mladí cestovatelia budú mať príležitosť zúčastniť sa mnohých podujatí, ktoré sa konajú po celej Európe.Záujemcovia o prvé kolo prihlášok - prvých 15.000 cestujúcich - budú musieť podať žiadosť v priebehu dvojtýždňového obdobia v júni prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež.Všetci žiadatelia musia najneskôr do 1. júla 2018 splniť vek 18 rokov, musia byť občanmi EÚ a pripravení na cestovanie v priebehu leta.Druhé kolo podávania žiadostí prebehne v druhej polovici roka 2018. Komisia spresnila, že sa bude odvíjať od zostávajúceho rozpočtu a tiež od spätnej väzby zo strany prvej série účastníkov programu.Podrobnejšie informácie o tejto iniciatíve budú zverejnené v polovici mája na webovej stránke Európskeho portálu pre mládež (https://europa.eu/youth). Informácie sa budú šíriť aj prostredníctvom sociálnych médií na facebookovej stránke a twitterovom účte European Youth.