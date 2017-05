Program festivalu Rotenstein je hotový

Foto: All Marketing s.r.o. Foto: All Marketing s.r.o.

Keď si to všetko zrátame, môžete sa tešiť až na 18 skupín účinkujúcich:

Rytiersky turnaj Hector

Skupina jazdnej lukostreľby Bíró Kert

Bubenícka jednotka Hector

Šermiarska skupina Ctibor

Skupina historickej ľukostreľby Vinedi

Templári z hradu Bagras

Dobová hudba Hundsfut

Dvor zázrakov

Sokoliari sv. Bavona

Galthilion

Festum Aeternum

Šermiarska skupina Argyll

Crazy Showhorses

Velkomoravané

Fringia

Klub oživenej histórie Sprisahanci

Dreamdencers

Bludní rytieri

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. mája (OTS) - Dlhé hodiny sedenia a premýšľania nad programom, hľadanie, oslovovanie aj nekonečná komunikácia s účinkujúcimi. Šachovanie s rozložením vystúpení tak, aby sme vám priniesli silnú stredovekú skúsenosť v každej minúte festivalu. A nakoniec natlačenie nabúchaného programu do jednej prehľadnej tabuľky, ktorú každý návštevník festivalu dostane do ruky. To všetko je úspešne za nami a my môžeme predstaviť kompletný program rytierskeho festivalu Rotenstein.Program je postavený tak, aby zaujal všetky vekové kategórie a ponúkal ako veľké grandiózne vystúpenia účinkujúcich na koňoch, tak aj stredne veľké šermiarske či kaukliarske vystúpenia. Nezabudli sme ani na komornejšiu časť programu. V nej sa Vám predstaví napríklad nové bábkové divadlo Dvor Zázrakov . A keď budete mať vystúpení vyše hlavy, prejdite sa po našej dobovej tržnici. Sprevádzať vás na nej budú tóny stredovekej muziky od skupiny Hundsfut A takto by sme mohli pokračovať ešte veľmi dlho. No lepšie je raz vidieť, ako sto krát čítať. A lepšie je raz zažiť, ako sto krát vidieť iba na internetoch. Preto veríme, že 27. a 28. mája 2017 nezostanete sedieť doma na zadkoch a prídete zažiť kus stredoveku na Rytiersky festival Rotenstein 2017.A mnohí ďalší... A to už niečo je, však? A to sme medzi účinkujúcich nezarátali desiatky remeselníkov z tržnice, množstvo dobových atrakcií pre deti aj dospelých či samostatných kaukliarov, ktorí sa postarajú o poriadnu dávku stredovekej atmosféry kdekoľvek v areáli festivalu. Že si to ani neviete prestaviť? Pozrite si našu sekciu Program, kde vám fotky veľa napovedia.Na koho sa najviac tešíte vy? Budeme radi ak nám dáte vedieť v komentároch.Ak vás Rotenstein zaujal, určite nezabudnite zdieľať ďalej a hlavnea všetko toto zažiť na vlastnej koži. Tešíme sa na vás!