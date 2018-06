Program MS 2018 a SÚPISKY tímov

PROGRAM zápasov:



štvrtok 14. júna 2018:



A-skupina:

Rusko - Saudská Arábia, 17.00 SELČ, Moskva



piatok 15. júna:



A-skupina:

Egypt - Uruguaj, 14.00, Jekaterinburg



B-skupina:

Maroko - Irán, 17.00, Petrohrad

Portugalsko - Španielsko, 20.00, Soči



sobota 16. júna:



C-skupina:

Francúzsko - Austrália, 12.00, Kazaň

Peru - Dánsko, 18.00, Saransk



D-skupina:

Argentína - Island, 15.00, Moskva

Chorvátsko - Nigéria, 21.00, Kaliningrad



nedeľa 17. júna:



E-skupina:

Kostarika - Srbsko, 14.00, Samara

Brazília - Švajčiarsko, 20.00, Rostov



F-skupina:

Nemecko - Mexiko, 17.00, Moskva



pondelok 18. júna:



F-skupina:

Švédsko - Kórejská republika, 14.00, Nižnij Novgorod



G-skupina:

Belgicko - Panama, 17.00, Soči

Tunisko - Anglicko, 20.00, Volgograd



utorok 19. júna:



A-skupina:

Rusko - Egypt, 20.00, Petrohrad



H-skupina:

Poľsko - Senegal, 14.00, Moskva

Kolumbia - Japonsko, 17.00, Saransk



streda 20. júna:



A-skupina:

Uruguaj - Saudská Arábia, 17.00, Rostov



B-skupina:

Portugalsko - Maroko, 14.00, Moskva

Irán - Španielsko, 20.00, Kazaň



štvrtok 21. júna:



C-skupina:

Francúzsko - Peru, 14.00, Jekaterinburg

Dánsko - Austrália, 17.00, Samara



D-skupina:

Argentína - Chorvátsko, 20.00, Nižnij Novgorod



piatok 22. júna:



D-skupina:

Nigéria - Island, 17.00, Volgograd



E-skupina:

Brazília - Kostarika, 14.00, Petrohrad

Srbsko - Švajčiarsko, 20.00, Kaliningrad



sobota 23. júna:



F-skupina:

Nemecko - Švédsko, 17.00, Soči

Kórejská rep. - Mexiko, 20.00, Rostov



G-skupina:

Belgicko - Tunisko, 14.00, Moskva



nedeľa 24. júna:



G-skupina:

Anglicko - Panama, 14.00, Nižnij Novgorod



H-skupina:



Japonsko - Senegal, 17.00, Jekaterinburg

Poľsko - Kolumbia, 20.00, Kazaň



pondelok 25. júna:



A-skupina:

Uruguaj - Rusko, 16.00, Samara

Saudská Arábia - Egypt, 16.00, Volgograd



B-skupina:

Španielsko - Maroko, 20.00, Kaliningrad

Irán - Portugalsko, 20.00, Saransk



utorok 26. júna:



C-skupina:

Dánsko - Francúzsko, 16.00, Moskva

Austrália - Peru, 16.00, Soči



D-skupina:

Island - Chorvátsko, 20.00, Rostov

Nigéria - Argentína, 20.00, Petrohrad



streda 27. júna:



E-skupina:

Srbsko - Brazília, 20.00, Moskva

Švajčiarsko - Kostarika, 20.00, Nižnij Novgorod



F-skupina:

Mexiko - Švédsko, 16.00, Jekaterinburg

Kórejská rep. - Nemecko, 16.00, Kazaň



štvrtok 28. júna:



G-skupina:

Anglicko - Belgicko, 20.00, Kaliningrad

Panama - Tunisko, 20.00, Saransk



H-skupina:

Senegal - Kolumbia, 16.00, Samara

Japonsko - Poľsko, 16.00, Volgograd



sobota 30. júna:



osemfinále:

C1 - D2, 16.00, Kazaň

A1 - B2, 20.00, Soči



nedeľa 1. júla:



B1 - A2, 16.00, Moskva

D1 - C2, 20.00, Nižnij Novgorod



pondelok 2. júla:



E1 - F2, 16.00, Samara

G1 - H2, 20.00 Rostov



utorok 3. júla:



F1 - E2, 16.00, Petrohrad

H1 - G2, 20.00, Moskva



piatok 6. júla:



štvrťfinále:

Š1: víťaz A1/B2 - víťaz C1/D2, 16.00, Nižnij Novgorod

Š2: víťaz E1/F2 - víťaz G1/H2, 20.00, Kazaň



sobota 7. júla:



Š3: víťaz F1/E2 - víťaz H1/G2, 16.00, Samara

Š4: víťaz B1/A2 - víťaz D1/C2, 20.00, Soči



utorok 10. júla:



semifinále:

víťaz Š1 - víťaz Š2, 20.00, Petrohrad



streda 11. júla:



víťaz Š3 - víťaz Š4, 20.00, Moskva



sobota 14. júla:

o bronz, 16.00, Petrohrad



nedeľa 15. júla:

finále, 17.00, Moskva

Tohtoročný futbalový šampionát sa začne už o pár hodín. Portál Teraz.sk vám preto prináša kompletné súpisky jednotlivých účastníkov a program základných skupín.

A-SKUPINA

1 Igor Akinfejev (CSKA Moskva)12 Andrej Lunev (Zenit Petrohrad)20 Vladimir Gabulov (FC Bruggy)2 Mario Fernandes (CSKA Moskva)3 Iľja Kutepov (Spartak Moskva)4 Sergej Ignaševič (CSKA Moskva)5 Andrej Semionov (Achmat Groznyj)13 Fiodor Kudriašov (Rubin Kazaň)14 Vladimir Granat (Rubin Kazaň)23 Igor Smolnikov (Zenit Petrohrad)6 Denis Čeryšev (FC Villarreal)7 Daler Kuziajev (Zenit Petrohrad)8 Jurij Gazinskij (FK Krasnodar)9 Alan Dzagojev (CSKA Moskva)11 Roman Zobnin (Spartak Moskva)16 Anton Mirančuk (Lokomotiv Moskva)17 Alexander Golovin (CSKA Moskva)18 Jurij Žirkov (Zenit Petrohrad)19 Alexander Samedov (Spartak Moskva)21 Alexander Jerochin (Zenit Petrohrad)10 Fiodor Smolov (FK Krasnodar)15 Alexej Mirančuk (Lokomotiv Moskva)22 Arťom Dziuba (Arsenal Tula)1 Abdullah Al Mayoof (Al Hilal)21 Yasser Al Mosailem (Al Ahli)22 Mohammed Al Owais (Al Ahli)2 Mansour Al Harbi (Al Ahli)3 Osama Hawsawi (Al Hilal)4 Ali Albulayhi (Al Hilal)5 Omar Othman (Al Nassr)6 Mohammed Alburyak (Al Hilal)13 Yasir Al Shahrani (Al Hilal)23 Motaz Hawsawi (Al Ahli)7 Salman Al Faraj (Al Hilal)8 Yahia Al Shehri (CD Leganes)9 Hatan Bahebri (Al Shabab)11 Abdulmalek Al Khaibri (Al Hilal)12 Mohamed Kanno (Al Hilal)14 Abdullah Otayf (Al Hilal)15 Abdullah Alkhaibari (Al Shabab)16 Hussain Al Mogahwi (Al Ahli)17 Taiseer Al Jassam (Al Ahli)18 Salem Al Dawsari (Al Hilal)10 Mohammed Al Sahlawi (Al Nassr)19 Fahad Al Muwallad (UD Levante)20 Mohannad Asiri (Al Ahli)

Hráč Liverpoolu Mohamed Salah (uprostred) bude najväčšou hviezdou egyptského tímu.

Foto: TASR/AP

B-SKUPINA

1 Essam El Hadary (Al Taawoun)16 Sherif Ekramy (Al Ahly)23 Mohamed El-Shenawy (Al Ahly)2 Ali Gabr (West Bromwich Albion)3 Ahmed Elmohamady (Aston Villa)4 Omar Gaber (Los Angeles FC)6 Ahmed Hegazi (West Bromwich Albion)7 Ahmed Fathi (Al Ahly)12 Ayman Ashraf (Al Ahly)13 Mohamed Shafy (Al Fateh)15 Mahmoud Hamdi (Zamalek)20 Saad Samir (Al Ahly)5 Sam Morsy (Wigan Athletic)8 Tarek Hamed (Zamalek)11 Mahmoud Kahraba (Al Ittihad)14 Ramadan Sobhi (Stoke City)17 Mohamed Elneny (Arsenal Londýn)18 Shikabala (Al Raed)19 Abdallah Said (Al Ahly)21 Mahmoud Hassan Trezeguet (Kasimpasa SK)22 Amr Warda (Atromitos Atény)9 Marwan Mohsen (Al Ahly)10 Mohamed Salah (FC Liverpool)1 Fernando Muslera (Galatasaray Istanbul)12 Martin Campana (Independiente)23 Martin Silva (Vasco da Gama)2 Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid)3 Diego Godin (Atletico Madrid)4 Guillermo Varela (Peňarol Montevideo)13 Gaston Silva (Independiente)16 Maximiliano Pereira (FC Porto)19 Sebastian Coates (Sporting Lisabon)22 Martin Caceres (Lazio Rím)5 Carlos Sanchez (Monterrey)6 Rodrigo Bentancur (Juventus Turín)7 Cristian Rodriguez (Peňarol Montevideo)8 Nahitan Nandez (Boca Juniors)10 Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro)14 Lucas Torreira (Sampdoria Janov)15 Matias Vecino (Inter Miláno)17 Diego Laxalt (FC Janov)9 Luis Suarez (FC Barcelona)11 Cristhian Stuani (FC Girona)18 Maximiliano Gomez (Celta Vigo)20 Jonathan Urretaviscaya (Monterrey)21 Edinson Cavani (Paríž St. Germain)Rusko - Saudská Arábia (17.00 SELČ, Moskva/Lužniki)Egypt - Uruguaj (14.00, Jekaterinburg)Rusko - Egypt (20.00, Petrohrad)Uruguaj - Saudská Arábia (17.00, Rostov)Uruguaj - Rusko (16.00, Samara)Saudská Arábia - Egypt (16.00, Volgograd)1 David de Gea (Manchester United)13 Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao)23 Pepe Reina (SSC Neapol)2 Dani Carvajal (Real Madrid)3 Gerard Pique (FC Barcelona)4 Nacho Fernandez (Real Madrid)12 Alvaro Odriozola (Real Sociedad San Sebastian)14 Cesar Azpilicueta (Chelsea Londýn)15 Sergio Ramos (Real Madrid)16 Nacho Monreal (Arsenal Londýn)18 Jordi Alba (FC Barcelona)5 Sergio Busquets (FC Barcelona)6 Andres Iniesta (FC Barcelona)7 Saul Niguez (Atletico Madrid)8 Koke (Atletico Madrid)10 Thiago Alcantara (Bayern Mníchov)11 Lucas Vazquez (Real Madrid)20 Marco Asensio (Real Madrid)21 David Silva (Manchester City)22 Isco (Real Madrid)9 Rodrigo Moreno Machado (FC Valencia)17 Iago Aspas (Celta Vigo)19 Diego Costa (Atletico Madrid)1 Rui Patricio (Sporting Lisabon)12 Anthony Lopes (Olympique Lyon)22 Beto (Göztepespor)2 Bruno Alves (Glasgow Rangers)3 Pepe (Besiktas Istanbul)5 Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)6 Jose Fonte (Dalian Yifang)13 Ruben Dias (Benfica Lisabon)15 Ricardo Pereira (FC Porto)19 Mario Rui (SSC Neapol)21 Cedric Soares (FC Southampton)4 Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskva)8 Joao Moutinho (AS Monaco)10 Joao Mario (West Ham United)11 Bernardo Silva (Manchester City)14 William Carvalho (Sporting Lisabon)16 Bruno Fernandes (Sporting Lisabon)23 Adrien Silva (Leicester City)7 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)9 Andre Silva (AC Miláno)17 Goncalo Guedes (FC Valencia)18 Gelson Martins (Sporting Lisabon)20 Ricardo Quaresma (Besiktas Istanbul)

Portugalčan Cristiano Ronaldo (druhý sprava) oslavuje so spoluhráčmi gól proti Holandsku.

Foto: TASR/AP

C-SKUPINA

1 Yassine Bounou (FC Girona)12 Munir El Kajoui (CD Numancia)22 Ahmed Reda Tagnaouti (Ittihad Tanger)2 Achraf Hakimi (Real Madrid)3 Hamza Mendyl (OSC Lille)4 Manuel da Costa (Istanbul Basaksehir)5 Medhi Benatia (Juventus Turín)6 Romain Saiss (Wolverhampton Wanderers)17 Nabil Dirar (Fenerbahce Istanbul)7 Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam)8 Karim El Ahmadi (Feyenoord Rotterdam)10 Younes Belhanda (Galatasaray Istanbul)11 Faycal Fajr (CF Getafe)14 Mbark Boussoufa (Al Jazira)15 Youssef Ait Bennasser (SM Caen)16 Noureddine Amrabat (CD Leganes)18 Amine Harit (Schalke 04 Gelsenkirchen)21 Sofyan Amrabat (Feyenoord Rotterdam)23 Mehdi Carcela (Standard Liege)9 Ayoub El Kaabi (Renaissance Berkane)13 Khalid Boutaib (Malatyaspor)19 Youssef En Nesyri (CF Malaga)20 Aziz Bouhaddouz (FC St. Pauli)1 Alireza Beiranvand (Persepolis FC)12 Mohammad Rashid Mazaheri (Zob Ahan Isfahan)22 Amir Abedzadeh (Maritimo Funchal)3 Ehsan Hajsafi (Olympiakos Pireus)4 Roozbeh Cheshmi (Esteghlal FC)5 Milad Mohammadi (Achmat Groznyj)8 Morteza Pouraliganji (Al-Sadd Club)13 Mohammed Reza Khanzadeh (Padideh FC)15 Pejman Montazeri (Esteghlal FC)19 Majid Hosseini (Esteghlal FC)23 Ramin Rezaeian (KV Ostende)2 Mehdi Torabi (Saipa Alborz)6 Saeid Ezatolahi (Amkar Perm)7 Masoud Shojaei (AEK Atény)9 Omid Ebrahimi (Esteghlal FC)11 Vahid Amiri (Persepolis FC)10 Karim Ansarifard (Olympiakos Pireus)14 Saman Ghoddos (Östersunds FK)16 Reza Ghoochannejhad (SC Heerenveen)17 Mahdi Taremi (Al Gharafa SC)18 Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar)20 Sardar Azmoun (Rubin Kazaň)21 Ashkan Dejagah (Nottingham Forest)Maroko - Irán (17.00, Petrohrad)Portugalsko - Španielsko (20.00, Soči)Portugalsko - Maroko (14.00, Moskva/Lužniki)Irán - Španielsko (20.00, Kazaň)Španielsko - Maroko (20.00, Kaliningrad)Irán - Portugalsko (20.00, Saransk)1 Hugo Lloris (Tottenham Hotspur)16 Steve Mandanda (Olympique Marseille)23 Alphonse Areola (Pariž Saint-Germain)2 Benjamin Pavard (VfB Stuttgart)3 Presnel Kimpembe (Pariž Saint-Germain)4 Raphael Varane (Real Madrid)5 Samuel Umtiti (FC Barcelona)17 Adil Rami (Olympique Marseille)19 Djibril Sidibé (AS Monaco)21 Lucas Hernandez (Atletico Madrid)22 Benjamin Mendy (Manchester City)6 Paul Pogba (Manchester United)12 Corentin Tolisso (Bayern Mníchov)13 N'Golo Kanté (Chelsea Londýn)14 Blaise Matuidi (Juventus Turín)15 Steven N'Zonzi (FC Sevilla)7 Antoine Griezmann (Atletico Madrid)8 Thomas Lemar (AS Monaco)9 Olivier Giroud (Chelsea Londýn)10 Kylian Mbappe (Pariž Saint-Germain)11 Ousmane Dembélé (FC Barcelona)18 Nabil Fekir (Olympique Lyon)20 Florian Thauvin (Olympique Marseille)1 Mathew Ryan (Brighton & Hove Albion)12 Brad Jones (Feyenoord Rotterdam)18 Danny Vukovic (KRC Genk)2 Milos Degenek (Jokohama FM)3 James Meredith (FC Millwall)5 Mark Milligan (Al Ahli)6 Matthew Jurman (Suwon Bluewings)16 Aziz Behich (Bursaspor)19 Joshua Risdon (Western Sydney Wanderers)20 Trent Sainsbury (Grasshoppers Zürich)8 Massimo Luongo (Queens Park Rangers)13 Aaron Mooy (Huddersfield Town)15 Mile Jedinak (Aston Villa)22 Jackson Irvine (Hull City)23 Tom Rogic (Celtic Glasgow)4 Tim Cahill (FC Millwall)7 Mathew Leckie (Hertha Berlín)9 Tomi Juric (FC Luzern)10 Robbie Kruse (VfL Bochum)11 Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds)14 Jamie Maclaren (Hibernian Edinburgh)17 Daniel Arzani (Melbourne FC)21 Dimitrios Petratos (Newcastle Jets)

Hráč Francúzska Antoine Griezmann.

Foto: TASR/AP

D-SKUPINA

1 Kasper Schmeichel (Leicester City)16 Jonas Lössl (Huddersfield Town)22 Frederik Rönnow (Bröndby Kodaň)3 Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach)4 Simon Kjaer (FC Sevilla)5 Jonas Knudsen (Ipswich Town)6 Andreas Christensen (Chelsea Londýn)13 Mathias Jörgensen (Huddersfield Town)14 Henrik Dalsgaard (FC Brentford)17 Jens Stryger Larsen (Udinese Calcio)2 Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruňa)7 William Kvist (FC Kodaň)8 Thomas Delaney (Werder Brémy)10 Christian Eriksen (Tottenham Hotspur)18 Lukas Lerager (Girondins Bordeaux)19 Lasse Schöne (Ajax Amsterdam)9 Nicolai Jörgensen (Feyenoord Rotterdam)11 Martin Braithwaite (Girondins Bordeaux)12 Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam)15 Viktor Fischer (FC Kodaň)20 Yussuf Poulsen (RB Lipsko)21 Andreas Cornelius (Atalanta Bergamo)23 Pione Sisto (Celta Vigo)1 Pedro Gallese (Tiburones Rojos Veracruz)12 Carlos Caceda (Club Deportivo Municipal)21 Jose Carvallo (Club Universitario de Deportes)2 Alberto Rodriguez (Atletico Junior)3 Aldo Corzo (Universitario de Deportes)4 Anderson Santamaria (FC Puebla)5 Miguel Araujo (Alianza Lima)6 Miguel Trauco (Clube de Regatas do Flamengo)15 Christian Ramos (Tiburones Rojos Veracruz)17 Luis Advincula (Lobos BUAP)22 Nilson Loyola (FBC Melgar)7 Paolo Hurtado (Vitoria Guimaraes)8 Christian Cueva (FC Sao Paulo)13 Renato Tapia (Feyenoord Rotterdam)14 Andy Polo (Portland Timbers)16 Wilder Cartagena (Tiburones Rojos Veracruz)19 Yoshimar Yotun (Orlando City)23 Pedro Aquino (Lobos BUAP)9 Paolo Guerrero (Flamengo Rio de Janeiro)10 Jefferson Farfan (Lokomotiv Moskva)11 Raul Ruidiaz (Monarcas Morelia)18 Andre Carrillo (FC Watford)20 Edison Flores (BK Aalborg)Francúzsko - Austrália (12.00, Kazaň)Peru - Dánsko (18.00, Saransk)Dánsko - Austrália (14.00, Samara)Francúzsko - Peru (17.00, Jekaterinburg)Dánsko - Francúzsko (16.00, Moskva/Lužniki)Austrália - Peru (16.00, Soči)1 Nahuel Guzman (Tigres UANL)12 Franco Armani (River Plate)23 Wilfredo Caballero (Chelsea Londýn)2 Gabriel Mercado (FC Sevilla)3 Nicolsss Tagliafico (Ajax Amsterdam)4 Cristian Ansaldi (FC Turín)6 Federico Fazio (AS Rím)8 Marcos Acuna (Sporting Lisabon)14 Javier Mascherano (Hebei China Fortune)16 Marcos Rojo (Manchester United)17 Nicolsss Otamendi (Manchester City)18 Eduardo Salvio (Benfica Lisabon)5 Lucas Biglia (AC Miláno)7 Ever Banega (FC Sevilla)11 Angel di Maria (Paríž Saint-Germain)13 Maximiliano Meza (CA Independiente)15 Enzo Perez (River Plate)20 Giovani Lo Celso (Pariž Saint-Germain)22 Cristian Pavon (Boca Juniors)9 Gonzalo Higuain (Juventus Turín)10 Lionel Messi (FC Barcelona)19 Sergio Agüero (Manchester City)21 Paulo Dybala (Juventus Turín)1 Dominik Livakovič (Dinamo Záhreb)12 Lovre Kalinič (KAA Gent)23 Danijel Subašič (AS Monaco)2 Šime Vrsaljko (Atletico Madrid)3 Ivan Strinič (Sampdoria Janov)5 Vedran Čorluka (Lokomotiv Moskva)6 Dejan Lovren (FC Liverpool)13 Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen)15 Duje Čaleta-Car (RB Salzburg)21 Domagoj Vida (Besiktas Istanbul)22 Josip Pivarič (Dynamo Kyjev)7 Ivan Rakitič (FC Barcelona)8 Mateo Kovačič (Real Madrid)10 Luka Modrič (Real Madrid)11 Marcelo Brozovič (Inter Miláno)14 Filip Bradarič (HNK Rijeka)19 Milan Badelj (ACF Fiorentina)4 Ivan Perišič (Inter Miláno)9 Andrej Kramarič (1899 Hoffenheim)16 Nikola Kalinič (AC Miláno)17 Mario Mandžukič (Juventus Turín)18 Ante Rebič (Eintracht Frankfurt)20 Marko Pjaca (Schalke 04 Gelsenkirchen)

Jednou z najväčších hviezd MS v Rusku bude nepochybne Argentínčan Lionel Messi.

Foto: TASR/AP Photo





NIGÉRIA



Brankári

1 Ikechukwu Ezenwa (FC Enyimba)

16 Daniel Akpeyi (Chippa United)

23 Francis Uzoho (Deportivo La Coruňa)



Obrancovia:

2 Brian Idowu (Amkar Perm)

3 Elderson Echiejile (Cercle Bruggy)

5 William Ekong (Bursaspor)

6 Leon Balogun (FSV Mainz)

12 Abdullahi Shehu (Bursaspor)

20 Chidozie Awaziem (FC Nantes)

21 Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag)

22 Kenneth Omeruo (SK Kasimpasa)



Stredopoliari:

4 Onyinye Ndidi (Leicester City)

8 Oghenekaro Etebo (Las Palmas)

10 John Obi Mikel (FC TEDA Tchien-ťin)

15 Joel Obi (FC Turín)

17 Ogenyi Onazi (Trabzonspor)

19 John Ogu (Hapoel Be’er Ševa)



Útočníci

7 Ahmed Musa (CSKA Moskva)

9 Odion Ighalo (Čchang-čchun Ja-tchaj)

11 Victor Moses (Chelsea Londýn)

13 Simeon Tochukwu Nwankwo (FC Crotone)

14 Kelechi Iheanacho (Leicester City)

18 Alex Iwobi (Arsenal Londýn)



ISLAND



Brankári

1 Hannes Thór Halldórsson (Randers FC)

12 Frederik Schram (FC Roskilde)

13 Rúnar Rúnarsson (FC Nordsjälland)



Obrancovia

2 Birkir Mar Saevarsson (Valur Reykjavík)

5 Sverrir Ingi Ingason (FK Rostov)

6 Ragnar Sigurdsson (FK Rostov)

14 Kari Árnason (Viking Reykjavík)

15 Hólmar Örn Eyjólfsson (Levski Sofia)

18 Hördur Björkvin Magnússon (Bristol City)

23 Ari Freyr Skúlason (SC Lokeren)



Stredopoliari

3 Samúel Kári Fridjónsson (Válerenga Oslo)

4 Albert Gudmundsson (PSV Eindhoven)

7 Jóhann Berg Gudmundsson (FC Burnley)

8 Birkir Bjarnason (Aston Villa)

10 Gylfi Thór Sigurdsson (FC Everton)

16 Ólafur Ingi Skúlason (Kardemir Karabükspor)

17 Aron Einar Gunnarsson (Cardiff City)

19 Rúrik Gíslason (SV Sandhausen)

20 Emil Hallfredsson (Udinese Calcio)

21 Arnór Ingvi Traustason (Malmö FF)



Útočníci:

9 Björn Bergmann Sigurdarson (FK Rostov)

11 Alfred Finnbogason (FC Augsburg)

22 Jón Dadi Bödvarsson (FC Reading)

E-SKUPINA:

1 Alisson (AS Rím)16 Cassio (Corinthians Sao Paulo)23 Ederson (Manchester City)2 Thiago Silva (Pariž Saint-Germain)3 Miranda (Inter Miláno)4 Geromel (Gremio Porto Alegre)6 Filipe Luis (Atletico Madrid)12 Marcelo (Real Madrid)13 Marquinhos (Paríž Saint-Germain)14 Danilo (Manchester City)22 Fagner (Corinthians Sao Paulo)5 Casemiro (Real Madrid)8 Renato Augusto (Peking Guoan)11 Philippe Coutinho (FC Barcelona)15 Paulinho (FC Barcelona)17 Fernandinho (Manchester City)18 Fred (Šachtar Doneck)19 Willian (Chelsea Londýn)7 Douglas Costa (Juventus Turín)9 Gabriel Jesus (Manchester City)10 Neymar (Paríž Saint-Germain)20 Roberto Firmino (FC Liverpool)21 Taison (Šachtar Doneck)1 Keylor Navas (Real Madrid)18 Patrick Pemberton (LD Alajuelense)23 Leonel Moreira (CS Herediano)2 Johnny Acosta (Rionegro Aguilas)3 Giancarlo Gonzalez (FC Bologna)4 Ian Smith (IFK Norrköping)6 Óscar Duarte (Espanyol Barcelona)8 Bryan Oviedo (AFC Sunderland)15 Francisco Calvo (Minnesota United)16 Cristian Gamboa (Celtic Glasgow)19 Kendall Waston (Vancouver Whitecaps)22 Ronald Matarrita (New York City FC)5 Celso Borges (Deportivo La Coruňa)7 Christian Bolanos (Deportivo Saprissa)9 Daniel Colindres (Deportivo Saprissa)10 Bryan Ruiz (Sporting Lisabon)13 Rodney Wallace (New York City FC)14 Randall Azofeifa (CS Herediano)17 Yeltsin Tejeda (FC Lausanne-Sport)20 David Guzman (Portland Timbers)11 Johan Venegas (Deportivo Saprissa)12 Joel Campbell (Betis Sevilla)21 Marcos Urena (Los Angeles FC)

Brazílsky futbalista Neymar, archívna snímka.

Foto: TASR/AP Photo

F-SKUPINA

1 Vladimir Stojkovič (Partizan Belehrad)12 Predrag Rajkovič (Maccabi Tel Aviv)23 Marko Dmitrovič (SD Eibar)2 Antonio Rukavina (FC Villarreal)3 Duško Tošič (Besiktas Istanbul)5 Uroš Spajič (Anderlecht Brusel)6 Branislav Ivanovič (Zenit Petrohrad)13 Miloš Veljkovič (Werder Brémy)15 Nikola Milenkovič (ACF Fiorentina)11 Aleksandar Kolarov (AS Rím)14 Milan Rodič (Crvena Zvezda Belehrad),4 Luka Milivojevič (Crystal Palace)7 Andrija Živkovič (Benfica Lisabon)10 Dušan Tadič (FC Southampton)16 Marko Grujič (FC Liverpool)17 Filip Kostič (Hamburger SV)18 Nemanja Radonjič (Crvena Zvezda Belehrad)20 Sergej Milinkovič-Savič (Lazio Rím)21 Nemanja Matič (Manchester United)22 Adem Ljajič (FC Turín)8 Aleksandar Prijovič (PAOK Solún)9 Aleksandar Mitrovič (Newcastle United)19 Luka Jovič (Eintracht Frankfurt)1 Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)12 Yvon Mvogo (FC Lipsko)21 Roman Bürki (Borussia Dortmund)2 Stephan Lichtsteiner (Juventus Turín)3 Jacques-Francois Moubandje (FC Toulouse)4 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach)5 Manuel Akanji (Borussia Dortmund)6 Michael Lang (FC Bazilej)13 Ricardo Rodriguez (AC Miláno)20 Johan Djourou (Antalyaspor)22 Fabian Schär (Deportivo La Coruňa)8 Remo Freuler (Atalanta Bergamo)10 Granit Xhaka (Arsenal Londýn)11 Valon Behrami (Udinese Calcio)14 Steven Zuber (TSG 1988 Hoffenheim)15 Blerim Džemajli (FC Bologna)16 Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt)17 Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach)23 Xherdan Shaqiri (Stoke City)7 Breel Embolo (Schalke 04 Gelsenkirchen)9 Haris Seferovič (Benfica Lisabon)18 Mario Gavranovič (Dinamo Záhreb)19 Josip Drmič (Borussia Mönchengladbach)Kostarika - Srbsko (14.00, Samara)Brazília - Švajčiarsko (20.00, Rostov)Brazília - Kostarika (14.00, Petrohrad)Srbsko - Švajčiarsko (20.00, Kaliningrad)Srbsko - Brazília (20.00, Moskva/štadión Spartaka)Švajčiarsko - Kostarika (20.00, Nižnij Novgorod)1 Manuel Neuer (Bayern Mníchov)12 Kevin Trapp (Pariž Saint-Germain)22 Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)2 Marvin Plattenhardt (Hertha Berlín)3 Jonas Hector (1. FC Kolín)4 Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach)5 Mats Hummels (Bayern Mníchov)15 Niklas Süle (Bayern Mníchov)16 Antonio Rüdiger (Chelsea Londýn)17 Jérome Boateng (Bayern Mníchov)18 Joshua Kimmich (Bayern Mníchov)6 Sami Khedira (Juventus Turín)7 Julian Draxler (Pariž Saint-Germain)8 Toni Kroos (Real Madrid)10 Mesut Özil (Arsenal Londýn)11 Marco Reus (Borussia Dortmund)13 Thomas Müller (Bayern Mníchov)14 Leon Goretzka (Schalke 04 Gelsenkirchen)19 Sebastian Rudy (Bayern Mníchov)20 Julian Brandt (Bayer Leverkusen)21 Ilkay Gündogan (Manchester City)9 Timo Werner (RB Lipsko)23 Mario Gomez (VfB Stuttgart)1 Jesus Corona (CD Cruz Azul)12 Alfredo Talavera (Deportivo Toluca)13 Guillermo Ochoa (Standard Liege)2 Hugo Ayala Castro (Tigres UANL)3 Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt)4 Rafael Marquez (CF Atlas)5 Diego Reyes (FC Porto)15 Hector Moreno (Real Sociedad San Sebastian)16 Hector Herrera (FC Porto)21 Edson Alvares (Club América)6 Jonathan dos Santos (Los Angeles Galaxy)7 Miguel Layún (FC Sevilla)10 Giovani dos Santos (Los Angeles Galaxy)17 Jesus Corona (FC Porto)18 Andrés Guardado (Betis Sevilla)20 Javier Aquino (Tigres UANL)23 Jesus Gallardo (UNAM Pumas)8 Marco Fabian (Eintracht Frankfurt)9 Raúl Jiménez (Benfica Lisabon)11 Carlos Vela (Los Angeles FC)14 Javier Hernandez (West Ham United)19 Oribe Peralta (Club América)22 Hirving Lozano (PSV Eindhoven)

Nemeckí futbalisti budú v Rusku obhajovať titul majstrov sveta spred štyroch rokov.

Foto: TASR/AP

G-SKUPINA

1 Robin Olsen (FC Kodaň)12 Karl-Johan Johnsson (EA Guingamp)23 Kristoffer Nordfeldt (Swansea City)2 Mikael Lustig (Celtic Glasgow)3 Victor Lindelof (Manchester United)4 Andreas Granqvist (FK Krasnador)5 Martin Olsson (Swansea City)6 Ludwig Augustinsson (Werder Brémy)14 Filip Helander (FC Bologna)16 Emil Krafth (FC Bologna)18 Pontus Jansson (Leeds United)7 Sebastian Larsson (Hull City)8 Albin Ekdal (SV Hamburg)10 Emil Forsberg (RB Lipsko)13 Gustav Svensson (Seattle Sounders)15 Oscar Hiljemark (FC Janov)17 Viktor Claesson (FK Krasnador)19 Marcus Rohden (FC Crotone)21 Jimmy Durmaz (FC Toulouse)9 Marcus Berg (Al Ain)11 John Guidetti (CD Alaves)20 Ola Toivonen (FC Toulouse)22 Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren)1 Kim Sung-kju (Vissel Kobe)21 Kim Čin-hjon (Cerezo Osaka)23 Čche Hjon-u (FC Tägu)2 I Jong (Čonbuk Hyunday Motors)3 Čong Song-hjon (Sagan Tosu)4 O Pan-suk (Čedžu United)5 Jun Jong-sun (Sangju Sangmu)6 Pak Ču-ho (Ulsan Hyundai)12 Kim Min-u (Sangju Sangmu)14 Hong-čchol (Sangju Sangmu)19 Kim Jong-kwon (Kanton Evergrande)20 Čang Hjon-su (FC Tokio)22 Ko Jo-han (FC Soul)8 Ču Se-čong (Asan Mugunghwa)10 I Sung-u (Hellas Verona)13 Ku Ča-čchol (FC Augsburg)15 Čong U-jong (Vissel Kobe)16 Ki Song-jung (Swansea City)17 I Če-song (Čonbuk Hyundai Motors)18 Mun Son-min (Inčchon United)7 Son Hung-min (Tottenham Hotspur)9 Kim Šin-uk (Čonbuk Hyundai Motors)11 Hwang Hi-čchan (FC Salzburg)Nemecko - Mexiko (17.00, Moskva/Lužniki)Švédsko - Kórejská rep. (14.00, Nižnij Novgorod)Kórejská rep. - Mexiko (17.00, Rostov)Nemecko - Švédsko (20.00, Soči)Mexiko - Švédsko (16.00, Jekaterinburg)Kórejská rep. - Nemecko (16.00, Kazaň)1 Jordan Pickford (FC Everton)13 Jack Butland (Stoke City)3 Nick Pope (FC Burnley)2 Kyle Walker (Manchester City)3 Danny Rose (Tottenham Hotspur)5 John Stones (Manchester City)6 Harry Maguire (Leicester City)12 Kieran Trippier (Tottenham Hotspur)15 Gary Cahill (Chelsea Londýn)16 Phil Jones (Manchester United)17 Fabian Delph (Manchester City)18 Ashley Young (Manchester United)22 Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)4 Eric Dier (Tottenham Hotspur)7 Jesse Lingard (Manchester United)8 Jordan Henderson (FC Liverpool)20 Dele Alli (Tottenham Hotspur)21 Ruben Loftus-Cheek (Chelsea Londýn)9 Harry Kane (Tottenham Hotspur)10 Raheem Sterling (Manchester City)11 Jamie Vardy (Leicester City)14 Danny Welbeck (Arsenal Londýn)19 Marcus Rashford (Manchester United)1 Thibaut Courtois (Chelsea Londýn)12 Simon Mignolet (FC Liverpool)13 Koen Casteels (VfL Wolfsburg)2 Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur)3 Thomas Vermaelen (FC Barcelona)4 Vincent Kompany (Manchester City)5 Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur)15 Thomas Meunier (Pariž Saint-Germain)20 Dedryck Boyata (Celtic Glasgow)23 Leander Dendoncker (Anderlecht Brusel)6 Axel Witsel (Tchien-ťin Čchüan-ťien)7 Kevin De Bruyne (Manchester City)8 Marouane Fellaini (Manchester United)11 Yannick Carrasco (Ta-lien I-fang)16 Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach)17 Youri Tielemans (AS Monaco)19 Mousa Dembélé (Tottenham Hotspur)22 Nacer Chadli (West Bromwich Albion)9 Romelu Lukaku (Manchester United)10 Eden Hazard (Chelsea Londýn)14 Dries Mertens (SSC Neapol)18 Adnan Januzaj (Real Sociedad San Sebastian)21 Michy Batshuayi (Borussia Dortmund)

Oporou Belgicka by mal byť brankár Thibaut Courtois.

Foto: TASR/AP

H-SKUPINA

1 Farouk Ben Mustapha (Al Shabab)16 Aymen Mathlouthi (Al Baten)22 Moez Hassen (LB Chateauroux)2 Syam Ben Youssef (Kasimpasa)3 Yohan Ben Olouane (Leicester City)4 Yassine Meriah (CS Sfaxien)5 Oussama Haddadi (FCO Dijon)6 Rami Bedoui (Etoile du Sahel)11 Dylan Bronn (KAA Gent)12 Ali Maaloul (Al Ahly)21 Hamdi Nagguez (Zamalek)7 Saifeddine Khaoui (AC Troyes)9 Anice Badri (ES Tunis)13 Ferjani Sassi (Al Nasr)14 Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahli)17 Ellyes Skhiri (HSC Montpellier)8 Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifaq)10 Wahbi Khazri (Stade Rennes)15 Ahmed Khalil (Club Africain)18 Bassem Srarfi (OGC Nice)19 Saber Khalifa (Club Africain)20 Ghaylene Chaalali (ES Tunis)23 Naim Sliti (FCO Dijon)1 Jaime Penedo (Dinamo Bukurešť)12 Jose Calderon (FC Chorrillo)22 Alex Rodriguez (FC San Francisco)2 Michael Murillo (New York Red Bulls)3 Harold Cummings (San Jose Earthquakes)4 Fidel Escobar (New York Red Bulls)5 Roman Torres (Seattle Sounders)13 Adolfo Machado (Houston Dynamo)15 Eric Davis (FC DAC 1904 Dunajská Streda)17 Luis Ovalle (CD Olimpia)23 Felipe Baloy (CSD Municipal)6 Gabriel Gomez (Bucaramanga)8 Edgar Barcenas (Cafetaleros de Tapachula)11 Armando Cooper (Club Universidad de Chile)14 Valentin Pimentel (Plaza Amador)19 Ricardo Avila (KAA Gent)21 Jose Luis Rodriguez (KAA Gent)20 Anibal Godoy (San Jose Earthquakes)7 Blas Perez (CSD Municipal)9 Gabriel Torres (CD Huachipato)10 Ismael Diaz (Deportivo La Coruna)16 Abdiel Arroyo (LD Alajuelense)18 Luis Tejada (Sports Boys)Belgicko - Panama (17.00, Soči)Tunisko - Anglicko (20.00, Volgograd)Belgicko - Tunisko (14.00, Moskva/štadión Spartaka)Anglicko - Panama (14.00, Nižnij Novgorod)Anglicko - Belgicko (20.00, Kaliningrad)Panama - Tunisko (20.00, Saransk)1 David Ospina (Arsenal Londýn)12 Camilo Vargas (Deportivo Cali)22 José Cuadrado (Once Caldas)2 Cristissn Zapata (AC Miláno)3 Oscar Murillo (CF Pachuca)4 Santiago Arias (PSV Eindhoven)13 Yerry Mina (FC Barcelona)17 Johan Mojica (FC Girona)18 Farid Diaz (Olimpia Asuncion)23 Davinson Sanchez (Tottenham Hotspur)5 Wilmar Barrios (Boca Juniors)6 Carlos Sanchez (Espanyol Barcelona)8 Abel Aguilar (Deportivo Cali)10 James Rodriguez (Bayern Mníchov)11 Juan Cuadrado (Juventus Turín)15 Mateus Uribe (Club América)16 Jefferson Lerma (UD Levante)20 Juan Quintero (River Plate)7 Carlos Bacca (FC Villarreal)9 Radamel Falcao (AS Monaco)14 Luis Muriel (FC Sevilla)19 Miguel Borja (Palmeiras Sao Paulo)21 Jose Izquierdo (Brighton & Hove Albion)1 Eidži Kavašima (FC Méty)12 Masaaki Higašiguči (Gamba Osaka)23 Kosuke Nakamura (Kašiwa Reysol)2 Naomiči Ueda (Kašima Antlers)3 Gen Šodži (Kašima Antlers)5 Juto Nagatomo (Galatasaray Istanbul)6 Wataru Endo (Urawa Red Diamonds)19 Hiroki Sakai (Olympique Marseille)20 Tomoaki Makino (Urawa Red Diamonds)21 Gotoku Sakai (SV Hamburg)22 Maja Jošida (FC Southampton)4 Keisuke Honda (CF Pachuca)7 Gaku Šibasaki (FC Getafe)8 Genki Haraguči (Fortuna Düsseldorf)10 Šindži Kagawa (Borussia Dortmund)11 Takaši Usami (Fortuna Düsseldorf)14 Takaši Inui (SD Eibar)16 Hotaru Jamaguči (Cerezo Osaka)17 Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt)18 Rjota Ošima (Kawasaki Frontale)9 Šindži Okazaki (Leicester City)13 Jošinori Muto (FSV Mainz 05)15 Juja Osako (1. FC Kolín)

Najväčšou hviezdou poľskej reperzentácie je útočník Robert Lewandowski.

Foto: TASR/AP

Program MS podľa jednotlivých hracích dní

1 Wojciech Szczesny (Juventus Turín)12 Bartosz Bialkowski (Ipswich Town)22 Lukasz Fabianski (Swansea City)2 Michal Pazdan (Legia Varšava)3 Arthur Jedrzejczyk (Legia Varšava)4 Thiago Cionek (Spal 2013)5 Jan Bednarek (FC Southampton)15 Kamil Glik (AS Monaco)18 Bartosz Bereszynski (Sampdoria Janov)20 Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund)6 Jacek Goralski (PFC Ludogorec Razgrad)8 Karol Linetta (Sampdoria Janov)10 Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion)11 Kamil Grosicki (Hull City)13 Maciej Rybus (Lokomotiv Moskva)16 Jakub Blaszczykowski (VFL Wolfsburg)17 Slawomir Peszko (Lechia Gdaňsk)19 Piotr Zielinski (SSC Neapol)21 Rafal Kurzawa (Górnik Zabrze7 Arkadiusz Milik (SSC Neapol)9 Robert Lewandowski (Bayern Mníchov)14 Lukasz Teodorczyk (Anderlecht Brusel)23 Dawid Kownacki (Sampdoria Janov)1 Abdoulaye Diallo (Stade Rennes)16 Khadim Ndiaye (Horoya)23 Alfred Gomis (S.P.A.L. 2013)2 Saliou Ciss (Valenciennes)3 Kalidou Koulibaly (SSC Neapol)4 Kara Mbodii (Anderlecht Brusel)12 Youssouf Sabaly (Girondins Bordeaux)21 Lamine Gassama (Alanyaspor)22 Moussa Wague (Eupen)5 Idrissa Gueye (FC Everton)6 Salif Sane (Hannover 96)8 Cheikhou Kouyate (West Ham United)11 Cheikh N'Doye (Birmingham City)13 Alfred N'Diaye (Wolverhampton Wanderers)17 Pape Alioune Ndiaye (Stoke City)7 Moussa Sow (Bursaspor)9 Mame Biram Diouf (Stoke City)10 Sadio Mane (FC Liverpool)14 Moussa Konate (Amiens)15 Diafra Sakho (Stade Rennes)18 Ismaila Sarr (Stade Rennes)19 M'Baye Niang (FC Turín)20 Keita Balde (AS Monaco)Kolumbia - Japonsko (14.00, Saransk)Poľsko - Senegal (17.00, Moskva/štadión Spartaka)Japonsko - Senegal (17.00, Jekaterinburg)Poľsko - Kolumbia (20.00, Kazaň)Senegal - Kolumbia (16.00, Samara)Japonsko - Poľsko (16.00, Volgograd)



Futbalisti organizátora MS 2018 v Rusku otvoria 21. svetový šampionát vo štvrtok 14. júna na štadióne Lužniki v Moskve v zápase proti Saudskej Arábii (17.00 SELČ). Na turnaji, ktorý vyvrcholí v nedeľu 15. júla v rovnakom čase a na rovnakom zrekonštruovanom štadióne s kapacitou 81.000 miest, sa predstaví 32 výberov.



Skupinová fáza potrvá do štvrtka 28. júna. Do osemfinále (sobota 30. júna - piatok 3. júla) sa kvalifikujú prví dvaja z každej skupiny, pre ostatných 16 účastníkov sa turnaj skončí. Štvrťfinálové súboje sa budú hrať v piatok a v sobotu 6., 7. júla, semifinálové v utorok a v stredu 10., 11. júla. Duel o bronz je na programe v sobotu 14. júla v Petrohrade.



Mundial sa po prvý raz uskutoční na ruskej pôde, titul obhajujú Nemci. Šesťdesiatštyri zápasov majstrovstiev sveta bude hostiť celkovo dvanásť štadiónov v jedenástich ruských mestách - Moskve (2), Petrohrade, Kaliningrade, Kazani, Nižnom Novgorode, Samare, Volgograde, Saransku, Rostove na Done, Soči a Jekaterinburgu. Ruská kandidatúra na usporiadanie MS 2018 uspela na úkor anglickej i spoločnej portugalsko-španielskej a holandsko-belgickej.



Debutantmi na MS sú Island a Panama. Na mundiale budú chýbať po 60 rokoch štvornásobní majstri sveta Taliani, z ďalších zaujímavých výberov aj úradujúci juhoamerický šampión Čile či Holandsko. Slovensko, ktoré na šampionáte v roku 2010 v JAR pri jeho premiérovej účasti preniklo do osemfinále, sa na záverečný turnaj do Ruska neprebojovalo. V kvalifikačnej F-skupine obsadilo druhé miesto za suverénnym Anglickom, na účasť v európskej baráži mu chýbal jeden bod.