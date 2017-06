Program na ochranu ovzdušia je v súlade so zákonom, reaguje úrad

Pohľad na hlavné mesto SR. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 8. júna (TASR) - Program na zlepšenie kvality ovzdušia v hlavnom meste je vypracovaný v súlade so slovenskou aj európskou legislatívou. Tvrdí to odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bratislava, ktorý tak reagoval na žalobu mimovládok a niekoľkých Bratislavčanov.Úradníkom vyčítajú, že plán je nedostatočný a chýbajú mu konkrétne opatrenia. Okresný úrad zase poukazuje, že podľa platnej legislatívy nie je kompetentným orgánom na uloženie konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia jednotlivým subjektom a taktiež na ich následné vymáhanie, respektíve sankcionovanie v prípade ich nesplnenia.Okresný úrad podľa svojho stanoviska vychádzal pri tvorbe programu z údajov dotknutých orgánov.napísal v stanovisku.Spomínaný program je podľa ministerstva životného prostredia plne v kompetencii okresného úradu. Envirorezort však podľa svojho hovorcu Tomáša Ferenčáka pripravuje Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia, ktorá má byť ucelenou koncepciou riadenia kvality ovzdušia na Slovensku.priblížil Ferenčák.V rámci stratégie budú spracovávané aj programy na zlepšenie kvality ovzdušia v spolupráci s okresnými úradmi.doplnil.Mimovládne environmentálne organizácie CEPTA, ClientEarth, Cyklokoalícia a desať Bratislavčanov zažalovali štát pre nedostatočnú ochranu ovzdušia v hlavnom meste. Na bratislavskom krajskom súde podali vo februári žalobu na Okresný úrad Bratislava, nepáči sa im, ako vypracoval program na zlepšenie kvality ovzdušia. Tvrdia, že je nedostatočný, bez konkrétnych cieľov a v rozpore so slovenskou aj európskou legislatívou.