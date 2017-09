Program šíriaci poéziu medzi pasažierov verejnej dopravy oslavuje

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Providence 12. septembra (TASR) - Program s názvom Poézia v pohybe, vďaka ktorému sa v USA šíri poézia medzi ľudí cestujúcich verejnou dopravou, oslavuje už svoj 25. ročník a snaží sa osloviť čoraz väčšie publikum. Od dneška sa vôbec po prvý raz do tohto projektu zapoja autobusy hromadnej dopravy premávajúce na území celého jedného amerického štátu, informovala agentúra AP.Dopravný podnik v štáte Rhode Island sa rozhodol, že pasažierom hromadnej dopravy ponúkne na každý mesiac jednu báseň. Tá sa bude zobrazovať na digitálnych paneloch v jednotlivých autobusoch. Prvou dávkou poézie bude úryvok z rozsiahlej básne Walta Whitmana s názvom Spev o mne (Song of Myself), ktorá na Slovensku vyšla aj v rovnomennej knižnej podobe.Oceňovaná poetka z Rhode Islandu Tina Caneová dúfa, že projekt bude pre cestujúcich prekvapením a poteší ich či prípadne podnieti na zamyslenie.Projekt Poézia v pohybe vedie už od roku 1992 Spoločnosť americkej poézie. Prvým mestom, ktoré sa doň zapojilo, bol New York.