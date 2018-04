Progresívne Slovensko a Spolu by chceli za primátora M. Valla

Na snímke hudobník, architekt Matúš Vallo. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 24. apríla (TASR) - Mimoparlamentné Spolu - občianska demokracia a Progresívne Slovensko podporujú architekta, aktivistu a hudobníka Matúša Valla v kandidatúre na post primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách. Vallo podpísal dohodu s predsedami oboch strán, do volieb pôjdu spoločne. Oznámili to na utorňajšej tlačovej konferencii.Zlučovať sa však neplánujú a spoločný postup sa týka len Bratislavy. Podľa dohody budú do všetkých miestnych zastupiteľstiev a do mestského zastupiteľstva kandidovať na jednej kandidátnej listine Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia a skupina nezávislých kandidátov združených v Teame Vallopovedal Vallo.Spoločný program bude vychádzať z Plánu pre Bratislavu a 11 spoločných programových téz, ktoré sa týkajú napríklad rozvoja mesta, dopravy, verejného priestoru, zelene či kultúry. Predseda Spolu - občianska demokracia Miroslav Beblavý tvrdí, že Vallo je kvalitným kandidátom a stojí za ním silná komunita.zdôvodnil podporu.Podľa dohody je cieľom zmeniť politické pomery v Bratislave a vyhrať primátorské voľby. Signatári sa zaviazali spolupracovať pred i po voľbách na všetkých úrovniach hlavného mesta a počas celého volebného obdobia v spoločných poslaneckých kluboch presadzovať dohodnutý program. Otvorení sú aj dohode s ďalšími politickými stranami, ktoré sa dokážu pripojiť k spoločnému plánu. Podľa predsedu hnutia Progresívne Slovensko Ivana Štefunka postupuje Vallo správnym smerom, má víziu, plán, ľudí i entuziazmus.povedal.Vallo je naďalej prvým oficiálnym kandidátom na primátora Bratislavy. Svoju kandidatúru oznámil v polovici februára. Primátorský post zvažuje bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika. Rovnako aj starostovia bratislavských mestských častí Jozef Krúpa zo Záhorskej Bystrice a Ján Mrva z Vajnôr. O tom, akým spôsobom sa zapojiť do komunálnych volieb, uvažuje tiež bývalý primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik. Súčasný primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa podľa vlastných slov ešte nezaoberá svojou kandidatúrou v tohtoročných komunálnych voľbách.