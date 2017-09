Progresívne Slovensko predstavilo víziu pre rozvoj krajiny

Ivan Štefunko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Ivan Štefunko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Bratislava 17. septembra (TASR)- Združenie Progresívne Slovensko, ktoré sa chce zmeniť na politické hnutie, dnes v Bratislave predstavilo dlhodobú víziu pre rozvoj Slovenska. Dokument pomenúva trendy, ktoré v nasledujúcich rokoch ovplyvnia krajinu a zároveň identifikuje priority, na ktorých by mal byť postavený plán budúceho rozvoja. Súčasťou je aj 13 cieľov, ktoré chce Progresívne Slovensko realizovať v politike."Predkladáme komplexnú predstavu o tom, kam by malo Slovensko kráčať. Toto bude základ našej ponuky pre občanov, ktorú budeme ďalej rozširovať pri diskusiách s ľuďmi po celom Slovensku v nasledujúcom období," povedal predseda Správnej rady Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko.Dokument v prvej časti pomenúva trendy, ktoré v nasledujúcich rokoch ovplyvnia Slovensko, ako rapídny technologický pokrok či starnutie populácie. Následne v druhej časti identifikuje priority, na ktorých by mal byť postavený plán budúceho rozvoja krajiny. Súčasťou dokumentu je aj 13 merateľných cieľov, ktoré chce Progresívne Slovensko realizovať v politike.Napríklad chce znížiť podiel dlhodobo nezamestnaných pod priemer EÚ, zlepšiť výsledky slovenských žiakov v PISA testoch, v indexe kvality života OECD sa nachádzať v prvej pätnástke krajín, zvýšiť počet patentov zo Slovenska a účasť slovenských vedeckých tímov na medzinárodných vedeckých projektoch. Rovnako aj znížiť počet predchádzateľných úmrtí minimálne na úroveň Českej republiky a definovať minimálnu sieť zdravotnej starostlivosti.Progresívne Slovenska chce aj skrátiť čas potrebný na založenie obchodnej spoločnosti na Slovensku, zvýšiť dôveru vo fungovanie polície, zlepšiť pozíciu Slovenska v rebríčkoch vnímania korupcie o minimálne 20 priečok, znížiť priemernú dĺžku súdnych sporov o polovicu či zvýšiť energetickú efektivitu slovenského hospodárstva.Na dokumente spolupracovalo podľa združenia vyše 50 odborníkov. Diskutovať o ňom bude aj vyše 200 účastníkov odbornej Ideovej konferencie, ktorá sa začne v hlavnom meste v pondelok (18.9.). "Týmto dokumentom chceme ukázať, že nám nejde len o kritiku, ale najmä o pozitívnu víziu toho, kam by sa krajina mala posunúť," povedala Zora Jaurová, členka Správnej rady Progresívneho Slovenska a jedna zo spoluautorov dokumentu.Progresívne Slovensko už získalo 10.000 podpisov, ktoré sú potrebné pre vznik politického hnutia. Na Ministerstve vnútra SR ich plánuje odovzdať koncom septembra. Prípravný výbor Progresívneho Slovenska tvoria technologický investor Ivan Štefunko, aktivistka Irena Biháriová a podnikateľ Michal Truban.