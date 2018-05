Progresívne Slovensko spúšťa kampaň za transformáciu hornej Nitry

Na archívnej snímke Ivan Štefunko. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 4. mája (TASR) - Mimoparlamentné politické hnutie Progresívne Slovensko spúšťa petíciu za ukončenie ťažby uhlia do konca roka 2020 na hornej Nitre a za transformáciu tohto regiónu. Oznámili to v piatok na brífingu v Bratislave pred Úradom vlády SR predstavitelia hnutia Ivan Štefunko (predseda), Zuzana Čaputová (podpredsedníčka) a Martin Hojsík (člen predsedníctva).priblížil Štefunko. Vládna koalícia sa podľa jeho slov posledných 10 rokov nezaoberá na hornej Nitre riešeniami transformácie ťažby uhlia, ale sa snažila konzervovať súčasný stav.Podľa Hojsíka sa transformácia regiónu hornej Nitry musí realizovať tak, aby zabezpečila budúcnosť všetkým občanom regiónu, ale predovšetkým, aby vyriešila uplatnenie sa baníkov.povedal Hojsík.poznamenal Hojsík. Baníci by mali podľa neho dostávať minimálne počas piatich rokov nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, vzhľadom na to, že majú najviac chorôb z povolania.dodal Hojsík.