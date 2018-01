Progresívne Slovensko: Zrušenie IVP uškodí reforme Učiace sa Slovensko

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Martin Baumann Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. januára (TASR) – Rozdelenie moci na ministerstve školstva začalo byť pre vládnu koalíciu dôležitejšie ako riešenie akútnych problémov. Domnievajú sa predstavitelia hnutia Progresívne Slovensko, ktorí reagovali na zmeny v organizačnej štruktúre ministerstva zrealizované jeho šéfkou Martinou Lubyovou (nominantka SNS).V stredu kritizovali fakt, že boli odobraté kompetencie štátnym tajomníkom za Smer-SD a Most-Híd a zrušený Inštitút vzdelávacej politiky (IVP). Pripomenuli, že inštitút bol kľúčovým pri príprave programu Učiace sa Slovensko. Jeho zánik preto vnímajú ako "podlomenie nôh pripravovanej reforme".Za koncentráciou moci v rukách ministerky vidia potom eurofondový balík v objeme 400 miliónov eur, ktorý sa bude prerozdeľovať."Máme polovicu volebného obdobia za sebou, sľubovaná najväčšia reforma za posledných 25 rokov bola pichnutá do šuflíka, inšitucionálne je ministerstvo v rozvrate, mnoho kvalitných ľudí odchádza, mnoho organizácií nemá poriadne vedenie, a do toho sa ešte dozvedáme, že tie malé kúsky, ktoré dobre fungovali, dostávajú na frak," kritizoval na brífingu pred budovou ministerstva poslanec Národnej rady Martin Poliačik (nezaradený).Podľa odborníka hnutia na školstvo Fedora Blaščáka je nepochopiteľné zrušenie IVP zo strany ministerky, ktorá prišla z prostredia akadémie vied a mala by odborné a analytické prístupy k riešeniam skôr podporovať. "Namiesto toho podlamuje nohy odbornému tímu, ktorý garantoval ohlasovanú reformu školstva," povedal Blaščák. Odmietol pritom argument Lubyovej, že počet analytikov sa v konečnom dôsledku zvyšuje."Posilňujete personálne kapacity odboru, ktorý zrušíte? Tomuto nerozumiem, to nedáva zmysel," reagoval Blaščák, ktorý to nepovažuje za nateraz dôveryhodné vysvetlenie. Naopak si myslí, že ministerkino rozhodnutie zníži kvalitu odbornej diskusie vo vnútri rezortu, vytvorí väčší priestor pre politickú svojvôľu a antisystémové opatrenia. "Je to o to nebezpečnejšie, o čo viac peňazí stále zostáva v operačnom programe Ľudské zdroje na reformu vzdelávania. Je tam okolo 400 miliónov eur a práve o ne ide," doplnil s tým, že práve výstupy IVP mohli skvalitniť rozhodnutia o použití týchto prostriedkov.Zmenou organizačnej štruktúry chce ministerstvo zabezpečiť efektívnejší chod rezortu, posilnenie analytického útvaru aj zníženie počtu administratívnych zamestnancov. Medzi prvými vzniká nový odbor celoživotného vzdelávania a analýz vzdelávacej politiky (OCŽVaAVP). A to zlúčením doterajšieho Inštitútu vzdelávacej politiky a odboru celoživotného vzdelávania.Ministerka Lubyová telefonicky ubezpečila ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD), že zrušením IVP nedôjde k oslabeniu analytických kapacít jej rezortu, ale práve naopak. Počet zamestnancov by sa mal sa z pôvodných piatich navýšiť na 13, nový analytický odbor bude mať súčasne väčšie kompetencie v centrálnom aparáte rezortu školstva a v ďalších krokoch bude odbor rozdelený tak, aby bola značka IVP zachovaná.Kažimír v reakcii na uistenie Lubyovej skonštatoval, že organizačné zadelenie skupiny analytikov je v kompetencii daného rezortu. "Kľúčová je kvalita ľudí, čo je tiež v kompetencii každého ministra," poznamenal Kažimír.