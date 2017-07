Projekt 100 uvedie v roku 2017 novinky aj Obchod na korze

Najväčšiu filmovú putovnú prehliadku na Slovensku - Projekt 100 slávnostne otvorí film slovenského režiséra Györgya Kristófa Out, ktorý súťažil aj na prestížnom festivale v Cannes. Tento rok ponúkne desať celovečerných filmov a jeden krátky predfilm. V slovenských kinách a filmových kluboch sa predstavia nielen novinky z domácej a svetovej kinematografie, ale aj kultové snímky zo zlatého fondu kinematografie. Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), ktorá prehliadku organizuje, zaradila do tohtoročného výberu aj zdigitalizovanú verziu kultového titulu Obchod na korze, horúcu novinku Michaela Hanekeho či Oscarom ocenenú snímku Klient od režiséra Asghara Farhadiho alebo film Křižáček Václava Kadrnku, ktorý si z karlovarského festivalu odniesol veľkú cenu - Krištáľový glóbus.





Slovensko-maďarsko-česká snímka Out Györgya Kristófa bude mať premiéru 7. septembra. Film je odyseou päťdesiatročného Agostona, hlavy rodiny, ktorý sa vydáva na cestu po východnej Európe s nádejou získať prácu a splniť si svoj sen o chytení veľkej ryby. Skončí v Pobaltí s prázdnymi vreckami a za jeho golierom ostáva len morská soľ a vietor. Počas svojej cesty sa dostáva do čoraz viac bizarných situácií, kde stretáva priateľskú ženu, Rusa s nepriateľskými zámermi a smutného vypchatého zajaca bez uší.







Iránsko-francúzsku snímku Asghara Farhadiho Klient prinesie Projekt 100 do slovenských kín 14. septembra. Diváci sa môžu tešiť aj na víťaza prestížneho festivalu v Karlových Varoch - čerstvého držiteľa Krištáľového glóbusu - film Křižáček režiséra Václava Kadrnku. Snímka vznikla v slovenskej koprodukcii a hlavnú úlohu si zahral Karel Roden. Historická roadmovie zo stredoveku inšpirovaná romantickou básňou Jaroslava Vrchlického bude mať v slovenských kinách premiéru 28. septembra.







Putovná prehliadka ponúkne tiež najnovší počin Michaela Hanekeho Happy end, ktorý reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľudských vzťahov v rodine, ale aj o kríze spoločnosti ako takej. Film, ktorý rozpráva o tom, že už nevnímame jeden druhého a stávame sa voči sebe slepými, vstúpi do kinodistribúcie 26. októbra. V novembri (9. 11.) spestrí ponuku slovenských kín oscarová snímka Obchod na korze, ktorú v roku 1965 nakrútili Jan Kadár a Elmar Klos.







Pred jeden z filmov Projektu 100 bude zaradený krátky predfilm s názvom Žltá od režisérky Ivany Šebestovej. Hlavnou hrdinkou animovaného príbehu o slobode je Viola, operná speváčka zviazaná svojou predstavou o tom, ako má žiť. Uzatvára sa pred svetom, aby sa mohla naplno venovať svojej profesii, no takýto život ničí nielen ju, ale aj samotnú hudbu.