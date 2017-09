Projekt 100 v Kežmarku otvoria režiséri G. Kristóf a I. Šebestová

Na Facebooku Yellow/Žltá sa už objavili snímky z filmu. Foto: Facebook Yellow/Žltá Na Facebooku Yellow/Žltá sa už objavili snímky z filmu. Foto: Facebook Yellow/Žltá

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kežmarok 25. septembra (TASR) - Jeseň vo filmovom klube Iskra v Kežmarku bude v znamení najväčšej filmovej prehliadky na Slovensku – Projektu 100, ktorú tento rok otvorili dve nové slovenské snímky. Celovečernou drámou Out a krátkym animovaným filmom Žltá v utorok 26. septembra o 19.00 h odštartuje podujatie aj v kežmarskom kine a oba filmy osobne uvedú ich tvorcovia, a to režisér György Kristóf a animátorka Ivana Šebestová. TASR o tom informoval Boris Švirloch z Filmového klubu Iskra v Kežmarku.Celovečerná dráma Out vznikla v koprodukcii Slovenska, Maďarska a Česka pod taktovkou slovenského režiséra Györgya Kristófa. Ako jediný slovenský film od rozdelenia republík súťažil na filmovom festivale v Cannes. Okrem súťaže v sekcii Istý pohľad sa uchádzal aj o ocenenie Zlatá kamera pre najlepší debut. "Som rád, že sa nám už na prvý raz podarilo vytvoriť film na svetovej úrovni a ako prvý Slovák som tak mohol súťažiť v Cannes. Ten festival je najdôležitejšia oslava filmu a tvorcov, a aj mi trvalo, kým som si tú poctu uvedomil," uviedol Kristóf.Film je odyseou 50-ročného Ágostona, ktorý sa vydáva na cestu po východnej Európe s nádejou získať prácu a splniť si svoj sen o chytení veľkej ryby. Skončí v Pobaltí s prázdnymi vreckami. Počas svojej cesty sa dostáva do bizarných situácií, v ktorých stretáva rôznych ľudí.Drámu Out v kinách a filmových kluboch sprevádza krátky predfilm. Šesťminútová animovaná snímka Ivany Šebestovej s názvom Žltá rozpráva o slobode a prijatí seba samého. "Kinodistribúcia krátkych filmov nie je samozrejmosťou, preto sa veľmi teším, že v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov vieme naše filmy dostať k divákom ako predfilmy," skonštatovala režisérka. Tá ako animátorka spolupracovala na niekoľkých animovaných projektoch ako Mimi a Líza či Pik a Nik.