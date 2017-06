Projekt Centra metropolitných inovácií sa posúva o krok vpred

Na snímke Cvernovka v Bratislave. Foto: YIT Slovakia Foto: YIT Slovakia

Bratislava 23. júna (TASR) – Projekt nového Centra metropolitných inovácií, ktoré by malo vzniknúť v budove internátu v areáli bývalej Strednej odbornej školy (SOŠ) chemickej na Račianskej ulici v Bratislave, sa posúva o krok vpred. Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) dnes Nadácii Cvernovka, ktorá za projektom stojí, odsúhlasili predĺženie prenájmu priestorov bývalého internátu na 25 rokov.Pôvodne ich mala nadácia prenajaté na jeden rok, po rozhodnutí krajského zastupiteľstva je obdobie nájmu rovnaké ako v prípade Kreatívneho a kultúrneho centra s vyše 40 umeleckými a kreatívnymi ateliérmi, ktoré funguje v bývalej škole chemickej priemyslovky.Projekt má priniesť nové formy bývania, práce a občianskych, resp. verejných služieb a ich vzájomné prepájanie. Podľa nadácie má dať priestor a šancu angažovaným, inovatívnym a talentovaným ľudom a zároveň má prepájať rôzne vekové a sociálne skupiny, od učiteľov, vedcov, mladých ľudí, detí a seniorov až po kreatívcov, umelcov a sociálnych inovátorov." uvádza nadácia.Projekt je navrhovaný na troch pilieroch. Prvým z nich je pokračovanie existujúceho Kreatívneho a kultúrneho centra. V rámci pokračovania centra by sa však podľa nadácie tentoraz kládol dôraz na spoluprácu s mimovládnym sektorom a neziskovými organizáciami. Druhým pilierom by mali byť verejné služby pre okolitú zónu, ktoré podľa výsledkov prieskumu a participatívnych stretnutí s obyvateľmi okolia chýbajú. Vzniknúť by tu tak mohli športoviská a telocvičňa, zdieľaná kuchyňa, ekocentrum a recyklačná opravovňa, ale aj inovatívny projekt denného stacionára pre seniorov kombinovaný s centrom pre deti, teda prepájanie a vzájomné dopĺňanie generácií.Tretím pilierom majú byť nové formy bývania, keď bytové jednotky zdieľa viacero ľudí z rôznych skupín, napr. kreatívcov, umelcov, vedcov či učiteľov. Nadácia poukazuje na to, že vo svete alebo v iných mestách na Slovensku sú štandardom umelecké rezidencie či projekty prioritne pre výtvarníkov, ktorí niekoľko mesiacov bývajú a pracujú v takomto centre, pričom ovplyvňujú komunitu v danej oblasti, ale sami zároveň čerpajú z okolia inšpirácie. V tomto prípade by išlo o prepájanie umelcov, kreatívcov, vedcov a podobne. Priestor na bývanie by tu však mohli nájsť popritom aj niektoré sociálne znevýhodnené skupiny.Počas prvých dvoch rokov by mala prebiehať prípravná fáza na zabezpečenie financovania rekonštrukčných prác a doladenie projektu, so samotnými prácami by sa malo začať do dvoch rokov od podpísania nájomnej zmluvy. Nadácia sa zároveň zaviazala preinvestovať v priebehu desiatich rokov sumu 1,6 milióna eur. V prvom roku nájmu by to malo byť minimálne 80.000, eur, v druhom až štvrtom roku 420.000 eur, za ďalšie tri roky 500.000 eur a v ôsmom a desiatom roku nájmu minimálne 600.000 eur.