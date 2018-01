Projekt CERIecon by mal podporiť podnikateľov s inovatívnym nápadom

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 16. januára (TASR) – Podporiť a rozvíjať podnikateľské zručnosti u ľudí, ktorí majú inovatívny nápad je cieľom projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network), ktorý je spolufinancovaný z programu Interreg Stredná Európa. V rámci projektu organizuje Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s magistrátom hlavného mesta Bratislava sériu workshopov, na konci ktorých budú mať vybraní uchádzači možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnej úrovni.priblížil manažér medzinárodných aktivít SBA Miroslav Poláček na utorkovom podujatí, ktoré je súčasťou projektu. Hlavnou aktivitou je podľa nehoNáplň podujatí v Playparkoch tvorí SBA spolu s ďalšími projektovými partnermi.doplnil manažér SBA.Playpark by mal byť k dispozícii až do konca projektu, teda do mája 2019, organizátori ho však plánujú udržiavať aj v budúcnosti.uviedol Poláček.Projekt sa uskutočňuje okrem Slovenska aj v ďalších šiestich krajinách.spresnil manažér SBA. Ako dodal, zo Slovenska sú tu dvaja partneri, ktorí workshop organizujú – SBA a magistrát hlavného mesta Bratislavy.Celkový rozpočet na tento projekt je 3.112.975 eur a spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) predstavuje 2.558.255,75 eura. Podľa Poláčka je pre Slovensko určených 211.350 eur pre SBA a ďalších 172.780 eur pre magistrát mesta Bratislava.Playpark ponúka vybraným účastníkom určité výhody z projektu.uzavrel Poláček.