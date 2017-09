Projekt chce prepojiť historickým vlakom Košice a maďarský Tokaj

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 10. septembra (TASR) - Vytvorenie nostalgického železničného spojenia medzi Košicami a maďarským tokajským regiónom má priniesť nový projekt financovaný cez eurofondy. Výsledkom má byť unikátny produkt cestovného ruchu.Projekt s rozpočtom 2,5 milióna eur spočíva v prevádzke zrenovovaného historického vlaku s 15 až 20 jazdami za sezónu a ďalšími jazdami pre špeciálne príležitosti alebo objednávky. Okružná trasa by viedla z maďarského Szerencsu, cez Tokaj a Sátoraljaújhely, do Košíc a naspäť do Szerencsu cez Hidásnémeti.Rozhodnutie o projektev rámci programu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce Interreg V-A má padnúť tento mesiac. Celková žiadaná finančná pomoc z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 2,1 milióna eur. Hlavným prijímateľom je Aggtelekský národný park v Maďarsku, partnerom na slovenskej strane je organizácia Košice Región Turizmus.povedal pre TASR Viktor Wurm z košickej krajskej organizácie cestovného ruchu.Projekt vychádza z toho, že na územia oboch regiónov prichádza ročne množstvo turistov, keďže sú atraktívne, ponúkajú množstvo podujatí, program a atrakcie. Veľká časť rozpočtu by išla na renováciu historických vozňov a parnej lokomotívy radu 424, ako aj renováciu železničného depa v Szerencsi. Súčasťou nákladov je aj výbava reštauračného vozňa či dobové kostýmy. Vlaky, ktoré by mali byť renovované, sú historickým dedičstvom a patria maďarskému železničnému prepravcovi MÁV. Jazdiť by mali na cezhraničnej trati postavenej v rokoch 1860-1871.dodal Wurm.