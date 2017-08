Projekt Dôvery s ambulanciami: Pacienti sa môžu objednať na termín

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 8. augusta (TASR) - Objednanie sa na presný čas k lekárovi umožnila od začiatku augusta poistencom Dôvery dohoda medzi zdravotnou poisťovňou, Asociáciou súkromných lekárov (ASL) SR a Zdravitou. Súkromná poisťovňa zvýši pre ambulancie finančné zdroje, dá im viac peňazí na kapitácie, po novom im tiež napríklad zaplatí tri eurá za CRP vyšetrenie. Dohoda platí do konca marca budúceho roka.priblížil generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.Zdravotná poisťovňa sa tiež s asi 3500 ambulanciami reprezentovanými Zdravitou dohodla na úhrade vyšetrenia alebo kontroly chronického pacienta u všeobecného lekára v prípade, že nevyžaduje špeciálnu starostlivosť. Poslednou časťou projektu, na ktorom spolupracuje aj Asociácia na ochranu práv pacientov SR, je aj dohoda na znížení tzv. ambulantne senzitívnych ochorení v nemocniciach. Ako vysvetlil Kultan, asi šesť percent hospitalizácií pacientov by sa mohlo vyriešiť ambulantne.Dôvera bude v stredu (9.8.) rokovať o platbách a projekte aj s ambulanciami, ktoré reprezentuje Zväz ambulantných poskytovateľov združujúci približne 2000 ambulancií. Rovnako šéf ASL a Zdravity Marián Šóth nevylúčil, že by mohol byť inšpiráciou aj pre ostatné zdravotné poisťovne.